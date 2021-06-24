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Spor Mustafa Muhammed takımla çalışmalara başladı
Spor

Mustafa Muhammed takımla çalışmalara başladı

Tokyo Olimpiyatları için Mısır kadrosuna davet alan Mustafa Muhammed, Galatasaray'ın talebi üzerine dönüp takımla çalışmalara başladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 21:12:00 -
Mustafa Muhammed takımla çalışmalara başladı

Temmuz sonunda Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray, golcüsü Mustafa Muhammed'e kavuştu.

Sarı Kırmızılı ekibin talebi doğrultusunda Mısır kafilesinin Tokyo Olimpiyatları kadrosundan ayrılan ve Türkiye'ye dönen Mustafa Muhammed, takımla çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek'ten kiralanan Mustafa Muhammed, Sarı Kırmızılı ekip formasıyla çıktığı 21 maçta 11 gol kaydetti.

Galatasaray, 1 Temmuz 2022'ye kadar Mustafa Muhammed'in bonservisini 4 milyon dolar karşılığında alma opsiyonu bulunuyor.

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