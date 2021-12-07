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Spor Mustafa Muhammed gidiyor mu?
Spor

Mustafa Muhammed gidiyor mu?

Galatasaray'da geçtiğimiz sezondan farklı bir oyuna imza atan Mısırlı yıldız Mustafa Muhammed'in aralık ayında bitecek opsiyonu sonrası yönetimin nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu...

Yeniakit Publisher
2021-12-07 11:11:00 -
Mustafa Muhammed gidiyor mu?

Galatasaray'da geçtiğimiz sezondan farklı bir oyuna imza atan Mısırlı yıldız Mustafa Muhammed'in aralık ayında bitecek opsiyonu sonrası yönetimin nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Mısırlı golcünün bonservisinin alınması hakkında, ”Mostafa Mohamed ile ilgili sosyal medyada yazılıp çizilenlere bakmayın. Bir mektupla bonservisini alabiliriz. Biraz daha vaktimiz var. Aralık sonuna kadar opsiyonumuz var, bir mektuba bakar” açıklamasını yapmıştı.

Elmas'ın bu düşüncesine karşın Mostafa Mohamed'in bonservisini elinde bulundan Zamalek'in planı ortaya çıktı.

Zamalek başkanı olarak basın toplantısı düzenleyen Mortada Mansour, Mostafa Mohamed'in bedelinin çok altında gönderildiğini söyledi. Başkan Mansour, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'dan ayrılmasını istiyor.

Basın toplantısında konuşan Zamalek Başkanı Mansour, Mostafa Mohamed'i daha yüksek bedelle başka takıma satmak istiyor.

Galatasaray, 31 Aralık 2021'e kadar 4 milyon Dolar ödeme yapması halinde Mostafa Mohamed'in bonservisini alabilecek.

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