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Mustafa Miyasoğlu’nu rahmetle anıyoruz

Gazetemizin yazarlığını da yapan ve İslami mücadele adına çok büyük bir mücadele veren Mustafa Miyasoğlu'nu Hakk'a irtihalinin 5. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:28
Mustafa Miyasoğlu’nu rahmetle anıyoruz

SEBAHATTİN AYAN/ İSTANBUL

Kültür dünyamıza önemli eserler kazandıran, İslam dünyasının önemli mütefekkirleri arasında gösterilen ve gazetemizin yazarlığını da yapan Mustafa Miyasoğlu’nu Hakk’a irtihalinin 5. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Ömrü boyunca Müslümanların dertleriyle ilgilenen ve bu yönde şaheser niteliğinde eserlere imza atan Miyasoğlu, 67 yaşında İstanbul’da Hakk’a yürümüştü.

DAVA ADAMI VE MÜTEFEKKİR

Kaleme aldığı eserler ve konularla Müslümanları düşünmeye sevk eden, gençlik yıllarından itibaren İslami mücadelenin şah damarında yer alarak destansı bir mücadele veren Mustafa Miyasoğlu, vefatının üzerinden 5 koca yıl geçmesine rağmen gönüllerdeki sıcaklığını halen koruyor. Gazetemizin yazarlığını da yapan Miyasoğlu, fikirsel ve edebi anlamda da yeri doldurulmayacak bir mütefekkirdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:28
  1. İstanbul
  2. Mustafa Miyasoğlu

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