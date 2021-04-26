  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mustafa Kurdaş'ın eşi vefat etti
Gündem

Mustafa Kurdaş'ın eşi vefat etti

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'ın eşi Hatice Kurdaş vefat etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 10:02:00 -
Mustafa Kurdaş'ın eşi vefat etti

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'ın eşi Hatice Kurdaş, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Gün içerisinde eşinin sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurdaş, dua beklediklerini belirtmişti.

Kurdaş, "Çok dostumuz dualarını iletiyor, durumumuzu soruyor. Evimizin gözbebeği, kıymetli eşim Hatice hanımefendinin yoğun bakımdaki entübe durumu devam ediyor. Maalesef daha ciddi bir sürece giriyoruz. Mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde dualarınızı istirham ediyoruz.." ifadelerini kullanmıştı.

Aynı gün vefat haberi alınan merhumenin cenaze namazı bugün 16.00'da Fatih Camii'nde kılındıktan sonra Merkezefendi Aile Kabristanlığı'na defnedilecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Mustafa Kurdaş'ın eşi Hatice Kurdaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından bir taziye mesajı yayınladı.

Twitter üzerinden yayınlanan mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'ın eşi Hatice Hanımefendi’nin vefatından büyük üzüntü duydum. Merhumeye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan davet etti! Türkiye'ye geliyor
Siyaset

Erdoğan davet etti! Türkiye'ye geliyor

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geliyor.

Savaş çıkması an meselesi! Rusya ablukaya aldı
Dünya

Savaş çıkması an meselesi! Rusya ablukaya aldı

Kremlin yönetimi savaş gemilerini sahaya sürdü. Ukraynalı uzman "Durum daha da kötüleşecek" dedi. Rus medyası ise Ukrayna'nın Donbas bölgesi..
Abdullah Ağar'dan canlı yayında operasyon ile ilgili bomba açıklama
Gündem

Abdullah Ağar'dan canlı yayında operasyon ile ilgili bomba açıklama

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Kuzey Irak'a başlatılan operasyonla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay