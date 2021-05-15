25 Nisan 2021 tarihinde rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Hoca Abi lakaplı Haliliye Vakfı Kurucu Başkanı Mustafa Kılıç Hoca(82), burada yapılan tetkiklerinde Coronavirus testi pozitif çıktı.

Testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedavi altına alınan Kılıç, 28 Nisan 2021 tarihinde tedbir amacıyla hastanenin yoğun bakım ünitesine alındı.

3 Mayıs 2021 tarihinde durumu giderek ağırlaşan Mustafa Hoca, entübe edildi.

Mustafa Hoca, bugün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde vefat etti.

Mustafa Kılıç kimdir?

Hayatını iman ve Kur'an hizmetlerine vakfeden Mustafa Kılıç Hoca, 1939 yılında Şanlıurfa'da bağlı bir köyde dünyaya geldi. Küçük yaşta zikir ehli insanların yanına giderek, onların topluluklarına katıldı. Kuvvetli hafızası sayesinde birçok şiir, mersiye ezberledi. 1956 yılında ailece Şanlıurfa’ya taşındı. Bir yıl Halil İbrahim Dergâhı yakınlarında oturdu ve Dergâhtaki zikir günlerine katıldı. İlkokul diploması alarak imamlık sınavlarını kazandı. Yıllarca Damat Süleyman Paşa Camii'nde imamlık yaptı.

Mustafa Hoca, 1958 yılında Risale-i Nurlarla tanıştı. 1959 yılında askere giden Mustafa Hoca, askerdeyken Üstad Said Nursi Urfa'ya geldi. Askerdeyken 1960 yılında Said Nursi Urfa'da vefat etti. Bu sebeple Said Nursi'yi göremedi.

1992 yılında Haliliye İlim ve Kültür Vakfı'nı kurdu. Burada Risale-i Nur sohbetleri yaparak insanların iman hakikatleri ile tanışmasına vesile oldu.

Vefat edinceye kadar iman ve Kur'an hizmetlerini sürdürdü. (İLKHA)