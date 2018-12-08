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Mustafa Kemal'in portresini indiren Aylin Nazlıaka'ya büyük destek! Oy birliğiyle karar aldılar!

3 yıl önce CHP'den ihraç edilen eski Ankara milletvekili Aylin Nazlıaka, Ankara'nın tüm ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyelerinin kendisi hakkında oy birliğiyle aldıkları kararı hatırlatarak CHP'ye geri dönüş sinyali verdi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 22:58
Mustafa Kemal'in portresini indiren Aylin Nazlıaka'ya büyük destek! Oy birliğiyle karar aldılar!

Parti üyelerine bugün bir SMS gönderen CHP'nin Ankara eski milletvekili Aylin Nazlıaka, Ankara'nın tüm ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyelerinin kendisi hakkında parti yönetimine verdiği dilekçeyi hatırlattı ve "Örgütümüzün vefasına, hak bilirliğine minnettarım." ifadelerini kullandı.

Gerçek Gündem'in aktardığına göre Nazlıaka'nın mesajı şöyle:

Değerli ailem,

Bildiğiniz gibi 3 yıl önce üyesi olmaktan onur duyduğum partimden ihraç edildim. Geçen ay Ankara'nın tüm ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyeleri partiye geri alınmam konusunda OY BİRLİĞİ ile bir karar aldı ve bu kararı yazılı olarak parti yönetimine sundu. Örgütümüzün vefasına, hak bilirliğine minnettarım. Çok teşekkür ederim.

Ben sizlerle olan gönül bağımı hiç koparmadım, koparmam. Hukuki bağımızın da bir an önce yeniden kurulmasını dileğiyle...

Mustafa Kemal'in fotoğrafını indirmişti

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 4 Mart 2016 tarihinde aldığı kararla "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği" iddiasıyla ilgili Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın partiden kesin ihracına oy çokluğuyla karar vermişti.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 22:58
  1. Ankara
  2. aylin nazlıaka
  3. chp

YORUM YAZ

  • görkemgörkem30 dk önce
    portreyi indiren sn.Nazliaka degil orada calisan bir personel idi ..
  • admadm39 dk önce
    ... bu kadin portreyi indiren kisiyi sikayet etmisti ve olay medyada cok yer alinca partiye zarar veriyor diye disiplin kuruluna verilmisti. sonra da ihrac geldi
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