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Ekonomi Apollo, Castlelake'ın hesaplarını bozdu! EasyJet için açık artırma gibi satış
Ekonomi

Apollo, Castlelake'ın hesaplarını bozdu! EasyJet için açık artırma gibi satış

Yeniakit Publisher
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Apollo, Castlelake'ın hesaplarını bozdu! EasyJet için açık artırma gibi satış

İngiltere'nin uygun maliyetli taşımacılık devi easyJet'i ele geçirmek isteyen küresel sömürgeci sermaye grupları arasında sinsi bir finans savaşı patlak verdi. Hafta başında Castlelake firmasıyla hisse başına el sıkışan easyJet, masaya daha büyük bir parayla oturan diğer bir ABD'li tefeci özel sermaye şirketi Apollo'nun 5,7 milyar sterlinlik nakit teklifiyle sinsi ortaklığı bozdu ve eski anlaşmayı çöpe attı.

easyJet, hafta başında yaptığı açıklamada, ABD'li yatırım şirketi Castlelake'in 5,5 milyar sterlinlik satın alma teklifini kabul etmeyi planladığını ve şirketle prensipte anlaşıldığını bildirmişti.

Ancak hava yolu şirketinden bugün yapılan açıklamaya göre, ABD'li özel sermaye firması Apollo easyJet'i satın almak için 5,7 milyar sterlin teklif verdi ve böylece Castlelake'i devre dışı bıraktı.

easyJet yönetim kurulu, hisse başına 7,15 sterline karşılık gelen ve tamamı nakit olarak sunulan söz konusu teklifi hissedarlarına tavsiye etmeyi planladığını duyurdu.

Merkezi Londra'daki Luton Havalimanı'nda bulunan uygun maliyetli hava yolu şirketi easyJet, 38 ülkede 164 havaalanında faaliyet gösteriyor ve 19 bin kişiyi istihdam ediyor.

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