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Gündem Mustafa Kemal'in manevi torunu Tacinur Demir koronavirüsten öldü
Gündem

Mustafa Kemal'in manevi torunu Tacinur Demir koronavirüsten öldü

Yeni tip koronavirüse yakalanan Mustafa Kemal'in manevi torunu 69 yaşındaki Tacinur Demir öldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 14:20:00 -
Mustafa Kemal'in manevi torunu Tacinur Demir koronavirüsten öldü

Mustafa Kemal'in Yalova ziyaretinde yolda karşılaşıp sohbet ettiği, daha sonra manevi evlatlığına aldığı Sığırtmaç Mustafa'nın kızı Tacinur Demir, yeni tip (Kovid-19) hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Yalova Devlet Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.

Demir'in cenazesinin öğleden sonra Yalova Şehir Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenilirken koronavirüs tedbirleri kapsamında cenazeye az sayıda kişinin katılacağı bildirildi.

CHP'ye dava açmıştı

Mustafa Kemal'in tek yasal mirasçısı olan kız kardeşi Makbule Atadan'ın evlat edindiği Mustafa Demir'in kızı Tacinur Demir, geçmişte CHP'nin, Mustafa Kemal'in 6 maddelik vasiyetindeki şartları yerine getirmediğini belirterek, "vasiyetin iptali" davası açmıştı.

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