Mustafa Kemal'in küllerini alan öğretmen

28 Ekim, Kainatın Efendisi Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) dünyaya teşriflerinin yıl dönümüydü. Tüm Müslümanlar, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumunu kutlarken, Türkiye’de İslam’a alerjisi olan azınlık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kullanarak mide bulandıran bir tutum içine girdi.

Bazı Kemalistler, 28 Ekim’de idrak ettiğimiz Mevlid Kandili’ne karşılık, 29 Ekim’deki Cumhuriyet Bayramı’nı vesile ederek Efendimiz (s.a.v.) ile Mustafa Kemal’i karşı karşıya getirdi.

Özellikle Sözcü paçavrası, Mevlid Kandili’nde, “Atatürk sevgisini ne kadar abartsak azdır” diyerek skandal imza attı.

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu da, bu konuyu özetleyen bir konuşma yaptı. Uğurlu, eşinin Mevlid gecesi gönderdiği “Kandiliniz mübarek olsun” mesajına, birisinin “Sizin de cumhuriyet bayramınız kutlu olsun” diyerek cevap verdiğini söyledi. Aynı zamanda Uğurlu, Mustafa Kemal’in küllerini toplayan bir kadının düştüğü durumu da anlatarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Uğurlu’nun konuşmasını dinlemek için: