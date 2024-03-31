Mustafa Kemal’in askerlerine “it” diyen Sırrı Sakık şimdi de Türk Polisine hakaret etti... Böyle rezil provokasyon görülmedi

DEM Partili Sırrı Sakık, Ağrı'da oy kullanma esnasında provokasyona kalkıştı. Bir anda okul koridorlarında "başka şehirden seçmen getirildiğini" iddia ederek bağırmaya başlayan Sakık, polisleri hedefe koydu. Çekim yaptırdığı kişiye de kısık bir sesle talimat veren Sakık, "Bunları hızlı bir şekilde bütün Türkiye kamuoyuna..." sözleriyle yaptığı provokasyonu açık etti. Sakık’ın bu provokasyonuna tepki yağıyor.