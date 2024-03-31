Mustafa Kemal’in askerlerine “it” diyen Sırrı Sakık şimdi de Türk Polisine hakaret etti... Böyle rezil provokasyon görülmedi
Türkiye topraklarında Teröristan devleti kurmak isteyen PKK’nın siyasi uzantısı DEM Partili Sırrı Sakık sandık başında provokasyon yaparak oy kullanan polislere saldırdı “Hırsız var” diye bağırdı.
DEM Partili Sırrı Sakık, Ağrı'da oy kullanma esnasında provokasyona kalkıştı. Bir anda okul koridorlarında "başka şehirden seçmen getirildiğini" iddia ederek bağırmaya başlayan Sakık, polisleri hedefe koydu. Çekim yaptırdığı kişiye de kısık bir sesle talimat veren Sakık, "Bunları hızlı bir şekilde bütün Türkiye kamuoyuna..." sözleriyle yaptığı provokasyonu açık etti. Sakık’ın bu provokasyonuna tepki yağıyor.
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