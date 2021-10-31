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Gündem Mustafa Kemal'e 'secde' skandalları bitmek bilmiyor! "Çocuklara bunu yaptıran geri zekalı.."
Gündem

Mustafa Kemal'e 'secde' skandalları bitmek bilmiyor! "Çocuklara bunu yaptıran geri zekalı.."

Geçtiğimiz yıllarda benzerlerine rastlanan küçük yaştaki öğrencilerin Mustafa Kemal’e ‘gösteri’ adı altında secde ettirilmesi olaylarına bir yenisi daha eklendi. Nerede çekildiği henüz bilinmeyen görüntülerde çocukların Mustafa Kemal portresine secde ettirildiği görülüyor. Skandal videoyu sosyal medyadan paylaşan Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek “Çocuklara bunu yaptıran geri zekalı derhal eğitimden uzaklaştırılmalı…” notunu düştü.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 12:23:00 - 2021-10-31 12:25:02

Mustafa Kemal üzerinden toplumu ayrıştırmak ve fitne çıkarmak adına imza atılan skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Geçtiğimiz yıllarda patlak veren ve kamuoyunda büyük infiale neden olan “Mustafa Kemal’e secde” videolarına bir yenisi daha eklendi.

Mustafa Kemal’e secde rezaleti

Geçen yıllarda milli bayramlarda okullarda gösteri adı altında, hiç bir şeyden haberi olmayan küçüçük çocuklar öğretmenleri tarafından Mustafa Kemal portresine secde ettirilirken çekilmiş çeşitli videolar basına yansımıştı.

Bu skandallara bir yenisi daha eklendi. Henüz nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde İzmir Marşı eşliğinde dans ettirilen küçük çocuklar en sonunda hep birlikte Mustafa Kemal’in portresine dönerek secde pozisyonunda eğiliyor.

Gökçek’ten tepki

Rezalet görüntülere sosyal medya hesabından tepki gösteren eski Ankara Büyükşehir Belediyr Başkanı Melih Gökçek “Ne bu ya? Bu millet Allah’dan başka hiçbir yere secde etmez… Atatürk’e secde ettirmekte ne ola? Bu Atatürk’e saygı değil, tam tersine insanlar arasına nifak sokmayı, toplumu kutuplaştırmayı amaçlıyor. Çocuklara bunu yaptıran geri zekalı derhal  eğitimden uzaklaştırılmalı…” notunu düştü.

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