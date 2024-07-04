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Gündem Mustafa Kemal’e helal, Bizim Kemal’e de helal Merih Demiral’e haram mı?
Gündem

Mustafa Kemal’e helal, Bizim Kemal’e de helal Merih Demiral’e haram mı?

Yeniakit Publisher
2024-07-04 11:48:00 - 2024-07-04 12:16:01

2024 Avrupa Şampiyonasında Avusturya’yı 2-1 mağlup ettiği karşılamada Merih Demiral’in bozkurt işareti yapması Türkiye’deki Türk görünümlü ’gayri Türkleri’ rahatsız etti.

yeniakit.com.tr

Merhum Alparslan Türkeş ya da MHP lideri Devlet Bahçeli’yi bir tarafa bırakalım. Mustafa Kemal’in bozkurt işareti yaptığı, CHP eski Genel başkanının bozkurt işareti yaptığı bizim Türk görünümlü gazetecilerimizi rahatsız etmezken Milli takımda gol sevincini yaşarken bozkurt işareti yapan Merih Demiral, Türk görünümlü gazetecileri rahatsız etti.

 

Demiral’in bozkurt işareti yapması Enver Arsever’i çileden çıkardı. Öfke içinde hazırladığı videosunda "Sana mı kaldı Türk milli takımının başarısını böyle sabote etmek?

Aleviler de Kürtler de mutluyken bir anda buraya indirgemek neyin nesi?

Demeye başladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ATATÜRK’E HELAL, DEMİRAL’E HARAM

Yıllardır ‘Ne Mutlu Türküm’ diye slogan atan Atatürkçü görünümlü komünistleri neden rahatsız ettiği anlaşılmadı. Atatürk’ün bozkurt işareti yapması rahatsız etmezken, (teyit.org un yaptigı degerlendirmede ona ait olmadığı ifade ediliyor) Kılıçdaroğlu’nun bu işareti onları rahatsız etmezken, Merih Demiral’in gol sevinciyle bozkurt işareti yapması bu kesimi çileden çıkardı. Atatürk’e helal olan,

Kılıçdaroğlu’na helal olan bu işaret Demiral’e haram sayılması anlaşılamadı.

ALEVİLER NEDEN RAHATSIZ OLUYOR?

Aysever’in konuşmasında anlaşılmayan daha pek çok konu var. Diyor ki; “Museviler de Atatürk’ü çok sever. Bu hareket onları da yok sayar” diyor. Musevilerin Atatürk’ü çok sevmesi ile Demiral’in bozkurt işareti yapması arasında ne bağ var? Anlaşılır gibi değil. Aleviler neden rahatsız olsunlar anlaşılır gibi değil.

HADİ ORDAN

Enver Aysever’e göre bu hareket sporcu ahlakına uymuyormuş. Bozkurt işareti yapmak Ahlak’ı bozuyor diyerek ardından da Voleybolcu eşcinsel Ebrar’ı övmeye başlaması tam bir akıl tutulması.

Eşcinsel yaşam ahlakı bozmuyor, bozkurt işareti ahlak bozuyor. Size söylenecek tek bir cümleyi yıllar önce Merhum Necmettin Erbakan Hoca’mız ne de güzel söylemiş.

“Hadi Ordan!”

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Yorumlar

İsmail

Bunların ahlakı ahlaksızlık. Allah ıslah etsin. Allah fırsat vermesin bunlara

dora

''HADİ ORDAN GAVUR UŞAĞI'' Erbakan hocamız cennet mekanın olsun .
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