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Gündem Mustafa Kemal hutbelerde neden anılmıyor diyenlere... Ali Erbaş noktayı koydu
Gündem

Mustafa Kemal hutbelerde neden anılmıyor diyenlere... Ali Erbaş noktayı koydu

Mustafa Kemal Atatürk ve bakanların imzasını taşıyan 5 Mart 1926 tarihli kararnameyi arşivden çıkaran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Anılmayı merhumun kendisi istememiş” dedi. Bugüne kadar da ne Osmanlı padişahları ne Mustafa Kemal ne de siyasetçi hiç kimsenin hutbelerde anılmadığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 12:14:00 -
Mustafa Kemal hutbelerde neden anılmıyor diyenlere... Ali Erbaş noktayı koydu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan hutbelerde Atatürk anılmıyor.

10 Kasım ve Çanakkale ile ilgili herhangi bir hutbede Cuma gününe denk gelse bile Atatürk’ün adının geçmemesinden Diyanet sorumlu tutuluyor.

Konu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a soruldu.

Erbaş, söylenenin aksine birkaç örnek vererek, özellikle önemli günlerde Atatürk’ün adının mutlaka geçirildiğini, kendisine rahmet okunduğunu dile getirdi.

Ancak bunların görülmediğinden yakınan Erbaş, “Niçin görmezler anlamak mümkün değil. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü her vesileyle anıp, dua gediyoruz. Biz gereğini yapıyoruz” dedi.

Atatürk imzalı kararname

Diyanet İşleri Başkanı, işin aslını ise en son paylaştı.

Erbaş, Sözcü’den Saygı Öztürk’e eski Türkçe yazılı Gazi Mustafa Kemal ve bakanların imzasını taşıyan 5 Mart 1926 tarihli kararnameyi gönderdi.

Kararnamede, “Bundan sonra camilerde, hutbelerde şahıs ismi söylemeksizin ‘Millet ve Cumhuriyetin kurtuluşu için’ dua edilmesi karar kılınmış ve bu kararların bütün vilayetlere İçişleri Bakanlığınca tebliğ edilmesi için havale edilmiştir” ifadelerinin kullanıldığı görüldü.

“Cumhuriyet tarihi boyunca bu karara hep uyulmuş”

Ali Erbaş, “Gönderdiğim belge dolayısıyla hutbelerde isim anılmamasını merhumun kendisi istemiş. Daha sonraki süreçte de hiç hutbelerde yazılmamış. Ben 50 senedir cumaya gidiyorum, pet hatırlamıyorum. Gazi hazretleri, hutbenin namazın bir parçası olduğunu bildiğinden dolayı böyle bir karar aldırmış olabilir. Cumhuriyet tarihi boyunca bu karara hep uyulmuş.” ifadelerini kullandı. Bugüne kadar da hiçbir siyasi figür hutbelerde anılmadı.

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Yorumlar

fatih

ESSELAMU ALEYKUM... BURADA DA DEVLETİN DİNE MÜDAHELESİNİ GÖRMEKTEYİZ.. HANİ LAİKLİK... BUNA KİMLER KARAR VERMELİ.. BİR DE MİSAL İSLAM BÜYÜKLERİ DE ŞAHISLAR ELBETTE.. ŞAHIS İSİMLERİ DENİRKEN ÇOK GENEL BİR TABİR KULLANILMIŞ.. ONLARINIKİ DE Mİ ANILMAYACAK HUTBELER ... BEN PEK ANLAYAMADIM...

OHHH KAPAK OLSUN

BEN YAPTIM BİZ YAPTIK DİYENLERE.GERÇEK YÜCE Kİ ALLAHA TESLİM OLMUŞ HER HANGİ BİR KULDAN TEBRİKTEN HİCAB DUYMUŞ.
TÜM YORUMLARA GİT

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