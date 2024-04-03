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Sosyal Medya Mustafa Kemal heykeli önünde skandal sözler! 'İstersen asalım hocaları, kapatalım İmam hatipleri'
Sosyal Medya

Mustafa Kemal heykeli önünde skandal sözler! 'İstersen asalım hocaları, kapatalım İmam hatipleri'

Yeniakit Publisher
2024-04-03 16:14:00 - 2024-04-03 16:18:05

CHP'nin uzun yıllar sonra seçimlerde başarı kazanmasını fırsat bilen Kemalistler, Mustafa Kemal heykeli önünde kan donduran sloganlar attı. Heykele karşı bayrak sallayan laikçiler, "İstersen asalım hocaları, kapatalım İmam hatipleri" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Türkiye 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde 5 yıl boyunca belediyeleri yönetecek idarecilerini seçti. Kandil'in uzantısı DEM Parti ile ittifak ortaklığında bulunan CHP, uzun yıllar sonra sandıkta başarı sağladı.

CHP'nin başarısını fırsat bilen Kemalistler ise, Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak geçen 'hocaları asma, imam hatipleri kapatma, Kur'an-ı Kerim'i yasaklama' gibi olayları yeniden yaşatabileceklerini umarak tekrar cesaretlendi.

Seçim zaferlerinin ardından ellerinde alkol şişeleriyle Mustafa Kemal heykeli önünde toplanan CHP'liler, skandal sloganlar attı.

İşte kan donduran o sözler:

Mustafa Kemal Paşam ne istersen iste benden
İstersen ayıralım din ve devlet işlerini
İstersen asalım bütün hoca ve müritleri
İstersen kapatalım bütün imam hatipleri
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