Mustafa Karahasanoğlu hastaneden sandığa koştu

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Bir süredir hastanede tedavi gören Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, büyük bir çaba göstererek vatandaşlık görevini yerine getirmek için oyunu kullandı. Enfeksiyon hastalığı nedeniyle bir süredir Medipol Hastanesi’nde tedavi gören Karahasanoğlu, vatandaşlık görevini yerine getirdi. Karahasanoğlu, hasta olmasına rağmen tekerlekli sandalye ile geldiği Başakşehir ilçesindeki İBB Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nda 1116 no’lu sandıkta oyunu kullandı. Mustafa Karahasanoğlu’na, Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu da eşlik etti. Karahasanoğlu seçimlerin; İstanbul, Türkiye ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi. Okulda karşılaştıkları komşuları da Karahasanoğlu’na geçmiş olsun dileğinde bulundu. Oyunu kullanmasının ardından okuldan ayrılan Karahasanoğlu, tedavisinin sürdüğü Medipol Hastanesi’ne götürüldü.