Mustafa Karahasanoğlu ağabeyin dik duruşu! 2015 yılındaki Fransa saldırısından sonra bakın neler söylemişti..

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Edirnekapı Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanan Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ağabey, 13 Kasım 2015 gecesi Fransa'nın başkenti Paris'te 130 kişinin hayatını kaybettiği silahlı ve bombalı saldırıyı, 14 Kasım sabahında Akit TV'de değerlendirmişti.

Merhum Karahasanoğlu ağabey, Fransa saldırısından sonra, lafı eğip bükmeden, eziklik kompleksine düşmeden, çok net ifadeler kullanmıştı.

"Dünya bir adaletsizlik sistemi üzerine yürüyor. Dolayısıyla bu adaletsizliğin getirdiği sıkıntılardan bir tanesi de bu." diyen merhum Karahasanoğlu ağabey önce, Fransa'nın Libya'daki sivillere yönelik saldırılarını hatırlatmıştı:

Bakıyorsunuz Fransa Birleşmiş Milletler kararı olmadan, NATO'nun izni alınmadan kendi başına Libya'yı bombalayabiliyor. Libya'daki sivilleri, çocukları, kadınları bombardımanla öldürebiliyor. Gerekçesi ne? Fransa'nın Libya ile sömürgecilik dışında ne alıp veremeyeceği var? Herhangi bir hakkı, hukuku, tecavüzü var mı, yok. Ama orayı sömürge olarak kullanabilmek için uçaklarını kaldırıp, havadan çoluk-çocuk-kadın masum insanları katlediyor.

'Allah vermesin böyle kötü sonuçlar ortaya çıkıyor'

Fransa'nın orantısız güç kullanarak terör estirdiğini ve ardından aynı şekilde bir saldırının başına geldiğini söyleyen merhum Karahasanoğlu ağabey, "Canlı bombalardan bir tanesinin Libyalı olduğu öğrenildi. O da 'İntikam aldık' diyebiliyor. İfadesi doğrudur, yanlıştır bizi alakadar etmiyor. Ama bizim üzerinde duracağımız bir şey var. Siz hangi gerekçe ile Libya'yı bombalıyorsunuz? Bu yapılan işlerin sonunda Allah vermesin böyle kötü sonuçlar ortaya çıkıyor." demişti.

Batı'nın terör konusundaki ikiyüzlülüğüne dikkat çeken merhum Mustafa Karahsanoğlu ağabey, sözlerine şöyle devam etmişti:

Almanya'da, Fransa'da ve diğer Avrupa ülkelerinde de oluyor.. Teröristler orada. Türkiye'den dosyaları gidiyor. Hangi adreste ikamet ettikleri bildiriliyor. Bunlara karşı tedbir alınması, gönderilmesi isteniyor. 'Efendim bizim yasalarımıza göre bu yaptıkları suç değil" deyip, o işin ertelenmesini sağlıyorlar.

Bu adaletsizliği, bu yanlışlığı ortadan kaldırsınlar. Eğer bir yere müdahale edilecekse BM kararı ile müdahale edilmeli. NATO yapıyorsa, NATO kararı ile olur. Aslında NATO'nun bile müstakilen böyle bir karar alması yasal değil. Adil değil. Birleşmiş Milletler diye bir kuruluş var o da ayrı bir fasıl. 5 tane devlet bütün dünyada 156 tane ülkenin, bir tarafta 151'i aksi istikamette oy verse, 5 tanesinin dediği oluyor. Hatta ve hatta 155'i bir karar verse 1 tanesi veto etse yine olmuyor. Böyle adaletsiz bir dünyada huzur bulmak mümkün değil.

Ben bu hadisenin ibret olmasını, bu hadiseden ders alınmasını, adaletten ayrıldıkları zaman gücün hiçbir şeye para etmeyeceğini, güçle meselelerin çözülemeyeceğini, adaletle çözüleceğini ve bu adalete uygun hareket etmedikleri sürece de bu belaların başlarından eksik olmayacağını söylemek istiyorum.