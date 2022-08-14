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Gündem Mustafa Karahasanoğlu ağabey ardında bıraktığı hayırlı hizmetleri ile anılıyor! Akit'ten Kur'an yasağına karşı ücretsiz Elif-Ba kampanyası
Gündem

Mustafa Karahasanoğlu ağabey ardında bıraktığı hayırlı hizmetleri ile anılıyor! Akit'ten Kur'an yasağına karşı ücretsiz Elif-Ba kampanyası

Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilerek son yolculuğuna uğurlanan Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı merhum Mustafa Karahasanoğlu ağabey, ardında bıraktığı hayırlı işlerle yad ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 21:21:00 - 2022-08-14 22:42:44
Mustafa Karahasanoğlu ağabey ardında bıraktığı hayırlı hizmetleri ile anılıyor! Akit'ten Kur'an yasağına karşı ücretsiz Elif-Ba kampanyası

 Yeniakit.com.tr 

28 Şubat darbecilerine karşı direnişin sembolü Yeni Akit Gazetesi'nin İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ağabey, ömrünü İslam davası için mücadeleye adadı.

Merhum Karahasanoğlu ağabey, Hakk'ın verdiği hayat süresi içinde, ardında İslam davası için gerçekleştirdiği hayırlı işlerini bıraktı.

Kur'an yasağına karşı Elif-Ba kampanyası!

Merhum Mustafa Karahasanoğlu ağabeyin akıllara kazınan hizmetlerinden bir tanesi de 28 Şubat darbecilerinin MGK kararları doğrultusunda 12 yaş altı gençlere Kur'an kurslarını yasaklamasından sonra yaşanmıştı.

Merhum Karahasanoğlu ağabey kaptanlığındaki Yeni Akit Gazetesi, MGK'nın, "İslamsız nesil yetiştirme" gayesi ile aldığı yasak kararına karşı, okuyucularına yüce Kur'an'ın öğretildiği Elif-Ba kitaplarını dağıtmıştı.

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Yorumlar

Akit okuru

Mustafa ağabey'e Allah dan rahmet diliyorum. Nurlar içinde yatsın mekanı cennet olsun inşallah. İslamın yılmaz savunucuları bu ülke için dini mubini İslam için canlarını hiçe saydılar Allah cümlesinden razı olsun.

Hasan

Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun inşaAllah
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