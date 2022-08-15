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Gündem Mustafa Karahasanoğlu ağabey canlı yayında Kemalistlere karşı Şeriat'ı böyle savunmuştu!
Gündem

Mustafa Karahasanoğlu ağabey canlı yayında Kemalistlere karşı Şeriat'ı böyle savunmuştu!

Edirnekapı Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanan merhum Mustafa Karahasanoğlu ağabeyin, Abdurrahman Dilipak ve dönemin Refah Partisi Milletvekili Hasan Mezarcı ile birlikte, Kemalist yazarlara karşı Şeriat'ı savunduğu videosu yeniden gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 00:00:00 - 2022-08-15 00:50:26

 Yeniakit.com.tr 

Ömrünü Hakk davası yolunda geçiren Mustafa Karahasanoğlu ağabey, geride bıraktıkları ile hayırla yad ediliyor.

Karahasanoğlu ağabeyin, 1995 yılında katıldığı bir canlı yayın da günün en çok paylaşılanları arasına girdi.

Merhum Mustafa Karahasanoğlu ağabey, beraberinde Abdurrahman Dilipak ve dönemin Refah Partisi Milletvekili Hasan Mezarcı ile birlikte, Kemalist yazarlara karşı Şeriat'ı savunmuştu.

Kemalistlere böyle meydan okumuştu!

Mustafa Karahasanoğlu ağabey, Şeriat'ın Allah'ın kanunları olduğunu anlattığı videosunda, Müslümanlara zulmeden darbeci zihniyete şu sözlerle meydan okumuştu:

Müslümanlık bir bütündür. Bir insan eğer Müslümanım diyorsa Allah'ın ahkamını kabul ediyordur. "Müslümanlık, Allah'ın hakimiyetini kabul ediyorum" demektir.

Stüdyodaki kadın Kemalist yazara dönen Karahasanoğlu ağabey, şu ifadeleri kullanmıştı: Eğer kendisi Müslümanlığı kabul etmiyorsa istediği şekilde mini etekle de gezer, bikini de giyer, çırılçıplak da gezer. Ama İslam'ı kabul ediyorsa iki yüzlülük yapamaz. İslam'ı kabul eden insan onun prensiplerine uymak zorundadır. Kabul etmediği taktirde sahtekardır.

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Yorumlar

akit gazetesi okuru küçük yaştan itibaren

Yattığı yer nur olsun, Benim Annemin, Babamın oğlan kardeşimin yattığı yerde nur olsun. İslamiyete hizmetleri çoktu, Ruhlarına Fatiha

A yolcu

ALLAH Rahmetiyle muamele etsin
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