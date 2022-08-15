Mustafa Karahasanoğlu ağabey canlı yayında Kemalistlere karşı Şeriat'ı böyle savunmuştu!

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Ömrünü Hakk davası yolunda geçiren Mustafa Karahasanoğlu ağabey, geride bıraktıkları ile hayırla yad ediliyor.

Karahasanoğlu ağabeyin, 1995 yılında katıldığı bir canlı yayın da günün en çok paylaşılanları arasına girdi.

Merhum Mustafa Karahasanoğlu ağabey, beraberinde Abdurrahman Dilipak ve dönemin Refah Partisi Milletvekili Hasan Mezarcı ile birlikte, Kemalist yazarlara karşı Şeriat'ı savunmuştu.

Kemalistlere böyle meydan okumuştu!

Mustafa Karahasanoğlu ağabey, Şeriat'ın Allah'ın kanunları olduğunu anlattığı videosunda, Müslümanlara zulmeden darbeci zihniyete şu sözlerle meydan okumuştu:

Müslümanlık bir bütündür. Bir insan eğer Müslümanım diyorsa Allah'ın ahkamını kabul ediyordur. "Müslümanlık, Allah'ın hakimiyetini kabul ediyorum" demektir.

Stüdyodaki kadın Kemalist yazara dönen Karahasanoğlu ağabey, şu ifadeleri kullanmıştı: Eğer kendisi Müslümanlığı kabul etmiyorsa istediği şekilde mini etekle de gezer, bikini de giyer, çırılçıplak da gezer. Ama İslam'ı kabul ediyorsa iki yüzlülük yapamaz. İslam'ı kabul eden insan onun prensiplerine uymak zorundadır. Kabul etmediği taktirde sahtekardır.