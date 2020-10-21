  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Mustafa Karadeniz
Biyografi

Mustafa Karadeniz

Şakalarıyla tanınan Mustafa Karadeniz 13 yaşında yerel radyolarda başladığı şakalarına televizyon kanallarında devam etmiştir. Latif Doğan’ı helikopterden attığı şakasıyla bir anda dikkatleri üzerine çeken Karadeniz, ‘Bizim yaptığımız şakalar dünyada yok, bundan sonra yapacağım şakalara dünya gülecek’ diyor. Peki, Mustafa Karadeniz kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

Yeniakit Publisher
2020-10-21 17:23:00 - 2020-10-21 17:46:54
Mustafa Karadeniz

Mustafa Karadeniz Türk Televizyon tarihinin en komik şaka programlarının ve şakalarının altına imzasını atan isimdir. Hakkında ise ekran severler aslen nereli? kaç yaşında? eğitimi gibi bir çok soruyu merak etmektedir. Peki aslen nereli? kısaca hayatı ve biyografi bilgileri.

Mustafa Karadeniz kimdir?

1978 yılının Aralık ayında dünyaya gelen usta isim aslen Trabzon’lu, burcu ise oğlak’tır. Trabzon Endüstri Meslek Lisesi, ardından Niğde Üniversitesi’nden başarı ile mezun olmuştur.

Mustafa Karadeniz, henüz 13 yaşında iken yerel radyolar’da şakalarına başlamış ardından bir çok kanalda şaka programları hazırlamış ve sunmuştur. Vatani görevini yaptığı dönemde de Silahlı Kuvvetlerin gecelerinde şov yaptığını dile getirmiştir. Askerden sonra Samsun’a gitmiş, bölgesel televizyonlarda devam etmiş hatta yaptığı bir şaka Reha Muhtar ana haber bülteninde yayınlanmıştır.

Özellikle Latif Doğan‘ı helikopter’den attığı şakası ile hafızalara kazınmış, zaman zaman yaptığı şakalar nedeni ile sert tepkiler almış, hatta dayak yediğini belirtmiştir. Yaptığı şakaların dünyada bir eşi benzeri olmadığını belirten Mustafa Karadeniz, bundan sonra yapacağı şakalara dünyanın da güleceğini sözlerine eklemiştir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ülkücüler bu resmi paylaşan kişiyi arıyor
Gündem

Ülkücüler bu resmi paylaşan kişiyi arıyor

Sosyal medyada bir takım mihraklar, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında yapılacak seçimler öncesi psikolojik harekata girişti...
Ermenistan'ın dostlarına korku, düşmanlarına güven veren fotoğraf
Dünya

Ermenistan'ın dostlarına korku, düşmanlarına güven veren fotoğraf

Ermenistan ordusunun içinde bulunduğu tükenmişlik durumu, dünkü Savunma Bakanlığı toplantısına yansıdı.
Eski bakan hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Gündem

Eski bakan hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Beyin kanaması sonrası sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor. ..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay