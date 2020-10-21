Mustafa Karadeniz Türk Televizyon tarihinin en komik şaka programlarının ve şakalarının altına imzasını atan isimdir. Hakkında ise ekran severler aslen nereli? kaç yaşında? eğitimi gibi bir çok soruyu merak etmektedir. Peki aslen nereli? kısaca hayatı ve biyografi bilgileri.

Mustafa Karadeniz kimdir?

1978 yılının Aralık ayında dünyaya gelen usta isim aslen Trabzon’lu, burcu ise oğlak’tır. Trabzon Endüstri Meslek Lisesi, ardından Niğde Üniversitesi’nden başarı ile mezun olmuştur.

Mustafa Karadeniz, henüz 13 yaşında iken yerel radyolar’da şakalarına başlamış ardından bir çok kanalda şaka programları hazırlamış ve sunmuştur. Vatani görevini yaptığı dönemde de Silahlı Kuvvetlerin gecelerinde şov yaptığını dile getirmiştir. Askerden sonra Samsun’a gitmiş, bölgesel televizyonlarda devam etmiş hatta yaptığı bir şaka Reha Muhtar ana haber bülteninde yayınlanmıştır.

Özellikle Latif Doğan‘ı helikopter’den attığı şakası ile hafızalara kazınmış, zaman zaman yaptığı şakalar nedeni ile sert tepkiler almış, hatta dayak yediğini belirtmiştir. Yaptığı şakaların dünyada bir eşi benzeri olmadığını belirten Mustafa Karadeniz, bundan sonra yapacağı şakalara dünyanın da güleceğini sözlerine eklemiştir.