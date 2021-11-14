Mustafa Karadayı kimdir? Bulgaristan Cumhurbaşkanı adayı nereli? Mustafa Karadayı hayatı

Mustafa Karadayı kimdir? Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin Genel Başkanı Mustafa Karadayı 51 yaşındadır, Sofya’daki Uluslararası Ekonomi Üniversitesi’nden mezun olan Mustafa Karadayı, Üniversite yıllarından beri siyasi faaliyetlerin içinde. 1998-2003 arasında partisinin gençlik kolları başkanlığını yaptı. Bir süre Bulgaristan Özelleştirme Ajansı’nda çalıştı. 2010 yılında partinin teşkilatlanmasından sorumlu genel sekreteri oldu. 2013’te de milletvekili seçildi. 2016’da Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin genel başkanı oldu. İşte Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin Genel Başkanı Mustafa Karadayı’nın hayatı

Mustafa Karadayı kimdir?

Mustafa Sali Karadayı, Bulgaristanlı Türk siyasetçi. Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) mevcut başkanı. Mustafa Karadayı evli ve iki çocuk babasıdır. Bulgaristan'ın Sofya şehrinde Ulusal ve Uluslararası Ekonomi Üniversitesi'den (UNSS Sofya) mezun oldu 1996-2001 yılları arasında Yeni Bulgar Üniversitesi'nde "Bilişim" profesörü oldu.

Mayıs 1991'den bu yana Sofya'daki HÖH Akademik Derneğinin kurucusu ve HÖH üyesidir. HÖH gençlik kollarına 1998 yılından 2003'e kadar başkanlık etti. 2002 ile 2010 yılları arasında Özelleştirme Kontrol Ajansı yardımcı yöneticisi oldu. Mustafa Karadayı 2013 yılında Bulgaristan parlamentosuna seçildi. 24 Aralık 2015'ten beri Lütfi Mestan'ın ihraç edilmesinden sonra partinin üç eş başkanından biriydi. 24 Nisan 2016'da partinin IX Ulusal Konferansı tarafından oybirliği ile HÖH başkanlığına seçildi. 14 Kasım 2021 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde HÖH'ün cumhurbaşkanı adayı oldu.