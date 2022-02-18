Mustafa İslamoğlu'nun maskesini Nedim Şener indirdi

DW Türkçe'de Nevşin Mengü'ye konuk olan reformist ilahiyatçı Mustafa İslamoğlu, Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin Kur'an'a aykırı olduğunu iddia etmişti. Gazeteci Nedim Şener ise İslamoğlu'nun aynı konu hakkındaki tam tersi bir açıklamasını yayınlayarak dün ve bugün notuyla paylaştı.

Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin Kur'an'a aykırı olduğunu ileri süren İslamoğlu, "Kur'an’ın kabul etmediği bir eylemdir." görüşünü savundu.

"Kılıçla hutbeye çıkmalar bunlar fetih falan değil"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya Camii'nin hutbesine kılıçla çıkmasına değinen İslamoğlu, "Bugün Fetih Suresi'ni okuyorlar İstanbul’un alınışında. Ne kadar cehalet var görüyor musunuz, farkında mısınız? Dolayısıyla kılıçla hutbeye çıkmalar falan fetih bu değil. Fetih aslında bir insan yüreğinin fethedilmesidir. İki insan yüreğinin buluşmasıdır." ifadelerini kullandı.

Nedim Şener yakaladı

Bu açıklamaları gündem olan Mustafa İslamoğlu'nun önceki açıklamasını hatırlatan gazeteci Nedim Şener bir paylaşım yaparak şu notu ekledi;

Mustafa İslamoğlu… Dün; "Bir şehir kılıçla feth olunursa en büyük mabedi camiye çevrilir. Bu egemenlik hakkıdır” Bugün; ”Ayasofya’nın camiye çevrilmesi Kur’an’a aykırıdır."