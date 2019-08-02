Mustafa İslamoğlu'na zehir zemberek tepki: Kendisi Lut Kavmi'nin artığı olduğunu unutmuş olmalı

Taha Emre Özdemir Ankara

Müdafaa-i islam Hareketi Genel Koordinatörü İbrahim Ceylan, Mustafa İslamoğlu hakkında 14:53'te işleme koyulan suç duyurusundan sonra açıklamalarda bulundu.

"'3 çocuklu 2 kocadan arta kalmış bir dul' ifadesini kullanarak Hz.Hatice annemize hakaret eden Mustafa islamoğlu, kimlerden arta kaldı?" denilerek başlayan açıklamada, "Öncelikle 1980 yılında babası tarafından kendisine emanet edilen 12 yaşında bir erkek çocuğunu defalarca taciz edip tecavüze yeltenmesi sebebiyle 1981 yılında 2.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Mustafa İslamoğlu, helâk olmuş kavimlerden kalma bu ahlâkı ile Lut Kavmi'nden "Arta kaldığını" unutmuş olmalı !.." ifadeleri kullanıldı.

Ceylan, Mustafa İslamoğlu'nun babası tarafında reddedildiği hatırlatılan açıklamaya, şöyle devam etti:

"Babasının dahi evlatlıktan reddederek; 'Mustafa'yı şeytanım kadar sevmiyorum. Dünyaya fesat dağıtıyor. O, Humeyni'nin 1. adamı. Evinin her tarafı İranlıların kitapları ile dolu.' dediği Mustafa islamoğlu, tıpkı babasının da dediği gibi kelimeleri şeytanca kullanarak video da net bir şekilde görülmesine rağmen ben "Arta kalan" demedim "Arda kalan" dedim diyerek babasının deyimi ile kelime oyunları ile zehrini akıtmaya devam ediyor. 251 Şehit verdiğimiz 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden önce yayınladığı bir video da 'Hocaefendi hakkında ağza alınmayacak şeyler. Allah'tan korkar insan. O, bizim hocamız. Onun gibi büyük bir Alim yetiştirin de göreyim.' diyen Mustafa islamoğlu'na kimlerden arta kaldığını hatırlatmak isteriz!"

Hazreti Hatice annemizin iffetine vurgu yapan Ceylan, açıklamasına şu ifadelerle son verdi:

"Hz.Hatice annemizin Efendimiz (sav) ile evlenmeden önce ki toplumdaki künyesi "Tahire" yani "Temiz, pak, leke değmemiş" demekti. Bulunduğu toplumda iffet denilince akla ilk gelen isim Hz. Hatice idi. Hz.Hatice annemiz Efendimiz (SAV)'in ilk eşi olmak ile beraber o hayatta iken Efendimiz (SAV), başka bir evlilik yapmamıştır. Efendimize ilk iman eden kimse yine Hz.Hatice annemiz olup Efendimiz'in 7 evladından 6 'sının da annesidir. Ümmetin annesi olan Hz.Hatice ye kimsenin imâ yolu ile dahi hakaret edemeyeceğini bildirir birazdan da İslamoğlu denen şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."