Mustafa İslamoğlu tokat manyağı oldu! Bunu dinle de biraz bilgin olsun

Katıldığı bir iftar sonrası seccadeye ayakkabılarıyla basarak fotoğraf çektiren Kemal Kılıçdaoğlu'nun pozu kamuoyunda infiale neden oldu.

Bay Kemal’i aklamak için yandaş gazetecilerden paralı trollere, sanatçı bozuntularından siyasetçilere tüm seküler yobazlar birer din alimine dönüşerek fetva verme aymazlığında bulundu. Berna Laçin, Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Sevilay Yılman ve Zülfü Livaneli gibi isimlerden oluşan Kılıçdaroğlu'nu aklama kervanına ortalıkta reformist Mustafa İslamoğlu da katıldı.

İslamoğlu Twitter'dan şunları yazdı:

Hep hadislere tapar numarası yapıyorlar, ama Peygamberin “yeryüzü bize mescit kılındı” ilkesine küfrediyorlar. Seccadenin kutsallığı şöyle dursun, Peygamberin yaşadığı yüzyılda “seccade” kavramı yok. Bir kez bile kullanılmıyor. Yok, yok, yok!

Ne seccadesi yahu! Peygamber kendi mescidinde yıllarca hem kendisi hem sahabesi ayakkabılı-sandaletli namaz kıldı. Paralel Kur’an yapıp inandıkları hadis kitaplarında bu konuda bir sürü başlık var. Cahilin dincisi de bi başka oluyor. Tam şaşkın ördek misali… Tövbe tövbe!

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Karahasanoğlu'ndan cevap

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Mustafa İslamoğlu'nun skandal sözleri de masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu, İslamoğlu'na adeta din dersi verdi.

Necasetten taharet diye bir şey bilmiyor musun, İslamoğlu?

Mustafa İslamoğlu'nun ayakkabı ile seccadeye basılmasında mahzur görmemesini eleştiren Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Necasetten taharet diye bir şey bilmiyor musunuz? O ayakkabı ile, tuvalete girilip, sonra seccadeye basılırsa, o seccade üzerinde namaz kılınır mı?" diye sordu..

Karahasanoğlu, İslamoğlu'nun bir yandan hadislerin birçoğunu mevzu (uydurma) diye reddederken, şimdi ev terliği konumundaki bir şeyi, sokakta giyilen ayakkabı ile benzeştirerek, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aklamak için hadisleri çarpıtmaya kalkışmasının da yanlış olduğunu söyledi.