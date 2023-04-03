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Gündem Mustafa İslamoğlu tokat manyağı oldu! Bunu dinle de biraz bilgin olsun
Gündem

Mustafa İslamoğlu tokat manyağı oldu! Bunu dinle de biraz bilgin olsun

Yeniakit Publisher
2023-04-03 13:48:00 - 2023-04-04 16:05:20

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade rezilliğini savunmak için efendimiz aleyhisselam'ı ağzına dolayan reformist Mustafa İslamoğlu'na, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'ndan tokat gibi cevaplar geldi.

Katıldığı bir iftar sonrası seccadeye ayakkabılarıyla basarak fotoğraf çektiren Kemal Kılıçdaoğlu'nun pozu kamuoyunda infiale neden oldu.

Bay Kemal’i aklamak için yandaş gazetecilerden paralı trollere, sanatçı bozuntularından siyasetçilere tüm seküler yobazlar birer din alimine dönüşerek fetva verme aymazlığında bulundu. Berna Laçin, Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Sevilay Yılman ve Zülfü Livaneli gibi isimlerden oluşan Kılıçdaroğlu'nu aklama kervanına ortalıkta reformist Mustafa İslamoğlu da katıldı.

İslamoğlu Twitter'dan şunları yazdı:

Hep hadislere tapar numarası yapıyorlar, ama Peygamberin “yeryüzü bize mescit kılındı” ilkesine küfrediyorlar. Seccadenin kutsallığı şöyle dursun, Peygamberin yaşadığı yüzyılda “seccade” kavramı yok. Bir kez bile kullanılmıyor. Yok, yok, yok!

Ne seccadesi yahu! Peygamber kendi mescidinde yıllarca hem kendisi hem sahabesi ayakkabılı-sandaletli namaz kıldı. Paralel Kur’an yapıp inandıkları hadis kitaplarında bu konuda bir sürü başlık var. Cahilin dincisi de bi başka oluyor. Tam şaşkın ördek misali… Tövbe tövbe!
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Karahasanoğlu'ndan cevap

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Mustafa İslamoğlu'nun skandal sözleri de masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu, İslamoğlu'na adeta din dersi verdi.

Necasetten taharet diye bir şey bilmiyor musun, İslamoğlu?

Mustafa İslamoğlu'nun ayakkabı ile seccadeye basılmasında mahzur görmemesini eleştiren Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Necasetten taharet diye bir şey bilmiyor musunuz? O ayakkabı ile, tuvalete girilip, sonra seccadeye basılırsa, o seccade üzerinde namaz kılınır mı?" diye sordu..

Karahasanoğlu, İslamoğlu'nun bir yandan hadislerin birçoğunu mevzu (uydurma) diye reddederken, şimdi ev terliği konumundaki bir şeyi, sokakta giyilen ayakkabı ile benzeştirerek, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aklamak için hadisleri çarpıtmaya kalkışmasının da yanlış olduğunu söyledi.

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Yorumlar

2. FETÖ M.İSLAMOĞLU, M.OKUYAN, AKABE VAKFI,... ZEHİRLEDİĞİ VE BÜROKRASİDEKİ ELEMANLARIDIR.

Fetö tü ta 1990 larda TEŞHİS EDİP, YÖNETİCİLERİ UYARAN Merhum Üstad Kadir MISIROĞLU m.isyanoğlu, m.okuayan,... vb lerinin zehirlediği yapıyı da 2. FETÖ OLARAK TEŞHİS, TESPİT ETMİŞTİR. FETÖ gibi kendi zehirledikleri elemanları yerleştirmek için her türlü ahlaksızlığı, ADALETSİZLİĞİ YAPMAKTADIRLAR, BAŞKAN ERDOĞAN A GÖNÜL VEREN, DESTEK OLANLARI DA BOZUK PARA GİBİ HARCAMAKTADIRLAR. AK Parti teşkilatları uyuyor. Bunlara referans olan teşkilatlar, başkanlar bile var. BAKANLIKLARDA, İHL, İLAHİYATLAR DA ETKİNLER. MUŞLUADAM

MUSTAFA

Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünde tanıdığım Mustafa İslamoğlu gitmiş.Yerine İhsan Eliaçık,Yaşar Nuri gibi bir Mustafa İslamoğlu gelmiş.Yazık.Dün tabanı kum olan mescide bevletme ile,bile isteye bugün namaz kılınan seccadeye ayakkabı ile basmanın ne farkı var.?Herhalde Oda CHP listelerinden milletvekili olmak istiyor.
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