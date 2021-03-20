Mustafa Güldağı kurgulanan senaryoyu açıkladı: Fesat sözleşmesi kaldırıldı ama Gladyo-Soros taktiğine dikkat!

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İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra sosyal medyada yüzbinlerce paylaşım yapıldı.

'Eğitim, ahlak ve çok yönlü terbiye'

Yazar Mustafa Güldağı, fesat sözleşmesini savunan azgın azınlığa yönelik değerlendimelerde bulundu. Güldağı, "İstanbul sözleşmesi kaldırıldı artık kadına şiddet serbest" diye algılayan büyük bir sığ sürüsü var. Meselenin böyle algılanmasını isteyen lobi algıtörleri de devrede." dedi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesinin yolunu anlattı: "Kadına şiddet ve tacizi engellemenin en iyi yolu eğitim, ahlâk ve çok yönlü terbiyedir."

'Klasik Gladyo-Soros taktiği'

İstanbul Sözleşmesi'nin feshine itiraz eden azgın azınlığın kurguladığı senaryoyu deşifre etti:

"1 ay içinde yoğun kadına saldırı olayları kurgulanacak. İstanbul Sözleşmesi kaldırıldığı için denilecek. Sonra büyük bir kitle Erdoğan'ı 'kadın düşmanı' ilan edecek. Sonra dışarıdan fonlanan kadın dernek vakıfları eylemler organize edecek. Klasik Gladyo-Soros taktiği. Dikkat!"