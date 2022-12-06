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Siyaset Mustafa Elitaş Hüseyin Örs'ü hastanede ziyaret etti! "Ağız dalaşı olur ama fiziki bir şeyin olması yanlış"
Siyaset

Mustafa Elitaş Hüseyin Örs'ü hastanede ziyaret etti! "Ağız dalaşı olur ama fiziki bir şeyin olması yanlış"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün doktorlarından bilgi aldığı hastane önünde açıklamada bulundu. Elitaş, "'Orada her türlü ağız dalaşı olabilir ama sonunda fiziki bir şeyin olması yanlış." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 19:49:00 - 2022-12-06 19:59:14
Mustafa Elitaş Hüseyin Örs'ü hastanede ziyaret etti! "Ağız dalaşı olur ama fiziki bir şeyin olması yanlış"

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan gerginlikte fenalaşarak yoğun bakıma kaldırılan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün tedavi gördüğü hastaneye gitti.

Doktorlarından Örs’ün durumuna ilişkin bilgi alan Elitaş, gazetecilere açıklamada bulundu.

"Hepimiz bu ülkenin insanıyız, orada her türlü ağız dalaşı olabilir ama sonunda fiziki bir şeyin olmaması gerekir." diyen Mustafa Elitaş, "Hepimizin, milletvekilliğini bıraktıktan sonra yarın bir araya geldiğimizde hangi siyasi görüş olursa olsun ‘Dostum, arkadaşım’ diye sarılacak bir noktada gitmesi gerekir. Biz tekrar Hüseyin beye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yoğun bakımda olduğu için kimseyi almıyorlar. Durumu hamdolsun iyiymiş." ifadelerini kullandı.

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