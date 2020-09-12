Mustafa Destici'den sert çıkış: Misliyle iade ediyorum

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Denizli'de partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, katıldığı bir televizyon programında İmam Hatipliler hakkında söylediği sözler nedeniyle tepki toplayan Erol Mütercimler'e sert çıktı.

Erol Mütercimler'e sert sözler: Kör cahil

Destici, kitap okumakla okul bitirmekle olmadığını ifade ederek onlarca kitap okuyup kör cahil kalanlar olduğunu, Mütercimler'in de onlardan bir tanesi olduğunu belirtti.

Erol Mütercimler'in güya her şeyi bilirmiş gibi konuştuğunu, itibar gördüğünü belirten Mustafa Destici, gerçek yüzünü bir anda gösteriverdiğini ifade etti.

BBP Lideri, Erol Mütercimler'in onlarca seneler onur mücadelesi veren ve büyük başarı sağlayan İmam Hatip mezunları için ağza alınmayacak, aklın kabul etmeyeceği cümleler söylediğini bildirdi.

Kendisinin de bir İmam Hatip lisesi mezunu olduğunu bildiren Destici, bundan şeref duyduğunu, o ifadeleri misli ile Mütercimler'e iade ettiğini vurguladı.

Erol Mütercim'i kınadığını ve lanetlediğini söyleyen Destici, bu tiplerin televizyonlarda olmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'yi ayrıştıracak kamplaştıracak sözler konuşanlara bu milletin ihtiyacının olmadını kaydeden Destici, bu milletin birleştirici kelam edenlere ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Ne olmuştu?

İmam Hatiplere kin kusan yazar Erol Mütercimler, bu okullardan mezun olanların sahtekar, ahlaksız, cinsi sapık olduğunu ileri sürerek büyük bir skandala imza atmıştı.

Yağan tepkilere dayanamayan Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etmek durumunda kalmıştı.