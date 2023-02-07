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Siyaset Mustafa Destici'den "OHAL" açıklaması
Siyaset

Mustafa Destici'den "OHAL" açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etme kararını son derece zaruri ve doğru bulduklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 22:30:00 -
Mustafa Destici'den "OHAL" açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ülkenin "tabii afet" tanımının çok ötesinde, istisnai bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Deprem nedeniyle büyük bir yıkım yaşandığını vurgulayan Destici, gerçekleşmesi muhtemel artçılar ve mevsim şartları nedeniyle riskin de sürdüğünü ifade etti.

Devletin tüm kurumları ve imkanlarıyla görevinin başında olduğunu aktaran Destici, milletin de tarihte sayısız kez şahit olunduğu gibi devletinin yer aldığını, bütün imkanlarını seferber ederek kurtarma çalışmalarına ve afet bölgesindeki mağdurlara katkı sağlamaya gayret ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, arama-kurtarma çalışmalarının sağlıklı şekilde yürütülmesi, afet bölgesinde kamu düzeninin sağlanması ve afet bölgesindeki vatandaşların güvenliği için 10 ilde OHAL uygulanmasına karar verildiğinin açıklandığını anımsatan Destici, şunları kaydetti:

"BBP olarak, Anayasa'nın 119'uncu Maddesi'nin verdiği yetkinin kullanılmasını son derece zaruri ve doğru buluyor, destekliyoruz. Zorlukları aşacağız. Binlerce yıllık tarih yolculuğumuzda sayısız felaketi omuz omuza vererek, birlik ve beraberlik içinde atlattık, yine başaracağız. Tekrar, kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Öte yandan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere yarın Malatya ve Adıyaman'a gideceği bildirildi.

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