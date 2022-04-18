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Gündem Mustafa Destici'den mültecilerle ilgili bomba sözler
Gündem

Mustafa Destici'den mültecilerle ilgili bomba sözler

Türkiye'nin mülteci sorunu hakkında değerlendirmeler yapan BBP lideri Mustafa Destici, "Konya'da ekonomi profesörleriyle sahura kadar konuştuk. Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik bir faturası yok" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 13:04:00 -
Mustafa Destici'den mültecilerle ilgili bomba sözler

Konuk olduğu televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, mültecilerle ilgili de dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik bir faturasının olmadığını belirten Destici, "Çok yanlış bir algı oluşturuluyor. Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik bir faturası yok. Konya'da ekonomi profesörleriyle sahura kadar konuştuk, değerlendirdik. Orada da söylendi, bunun ekonomik olarak Türkiye'ye bir faturası yok ancak kriz çıkarmak isteyenler bunları daha sonra koz olarak kullanılabilir" dedi.

Açıklamasının devamında sokakta mülteciler ile bir çatışma ortamı hazırlamaya çalışanların olduğunu ifade eden Destici, "Bir taraftan göçmenler üzerinden Suriye Arap milliyetçiliği yükseltilirken, diğer taraftan bizim Türk milliyetçiliği ile hiç alakası olmayan şovanist dalga yükseltiliyor. Sonra da bunların sokakta çatıştırılması planlanıyor olabilir. Bu Türkiye için ileride bir tehdittir. Bugünkü yönetim buna müsaade etmez, etmemiştir. Bu yönetim döneminde bunu kimse başaramaz" şeklinde konuştu.

 

 

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