  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Mustafa Destici'den İzmir'de yüzde 70 kaçağa göz yuman CHP'ye tepki: Hesabını kim verecek?
Siyaset

Mustafa Destici'den İzmir'de yüzde 70 kaçağa göz yuman CHP'ye tepki: Hesabını kim verecek?

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İzmir'de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada; yıllardır CHP'nin yönetimindeki İzmir'de yerleşim yerlerindeki yüzde 70 kaçak yapıya değinerek 'Bunun hesabını kim verecek?' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 16:26:00 - 2020-11-01 16:27:54
Mustafa Destici'den İzmir'de yüzde 70 kaçağa göz yuman CHP'ye tepki: Hesabını kim verecek?

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yıllardır söylenen bir şey var İzmir ile ilgili. İzmir'in yerleşim yerlerinin yüzde 70'inin kaçak olduğuyla ilgili. Aşağı yukarı kurulduğundan beri İzmir'i yöneten zihniyet, parti, sizin yerel yönetiminizde bu işler nasıl oldu? Bunun hesabının verilmesi, sorulması lazım" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilen partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu Toplantısı'na katıldı. Destici, toplantıda yaptığı konuşmada, BBP'nin dış politikayı her zaman milli bir politika olarak gördüğünü, iktidarda kimin olduğuna bakmadan hep devleti ve devleti yönetenleri destekleyerek onların yanında durduğunu söyledi.

'Devletimizin her zaman yanında durduk'

Bundan sonra da aynı şekilde durmaya devam edeceğini kaydeden Destici, "Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına karşı devletimizin, hükümetimizin, kahraman silahlı kuvvetlerimizin başlattığı operasyonların hep yanında durduk. Hakeza Irak'ın kuzeyiyle ilgili, Libya tezkeresi, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin tamamında hiç tereddütsüz bir şekilde biz devletin ve devleti yönetenlerin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. İçeride terörle mücadeledede yine devletimizin ve bu mücadeleyi yönetenlerin yanında olduk, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

 

Destici, İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen depremle adeta önce irkildiklerini, ardından da yıkıldıklarını ifade ederek, "İzmir'imize, depremi hisseden bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Bütün yaralılarımıza da acil şifalar niyaz ediyorum. İnşallah hepsi sağlıklarına kavuşur ve kısa zaman içerisinde normal hayatlarına döner" dedi.

"İki binanın da çürük raporu var"

Dün partililerle birlikte deprem bölgesine gittiklerini anımsatan Destici, "Gördüğümüz manzara üzücü. İki türlü üzülüyorsunuz. Bir, depremin gerçekleşmiş olması ve bunun neticesinde yaşanan kayıplar. Ama ikinci defa daha çok sizi üzen bir şey var. Evet deprem bir gerçeğimiz ama depremden önce almamız gereken tedbirleri tam olarak almış olsaydık bu depremde acaba bu kadar kayıp yaşar mıydık? Sorunun cevabı net, olmazdı. Ne bu kadar bina yıkılırdı ne de bu kadar can kaybı olurdu. Bu cevap bizi daha da üzüyor. En büyük can kaybının yaşandığı iki bina Rıza Bey Apartmanı ve Doğanlar Apartmanı. Şimdi sabah öğrendik ki iki binanın da çürük raporu var. İki binanın da çürük raporu var olmasına rağmen deprem bölgesinde olan İzmir'in Bayraklı ilçesinde bu binalar içerisinde onlarca ailenin oturmasına nasıl müsaade edildi? Diğer binaları da gördüğümüzde yine aynı kanaat bizde oluşuyor. Gözümüz görüyor, aklımız eriyor. Bakıyorsunuz ortadaki bina yıkılmış, yandaki bina sağlam, arkadaki bina sağlam, sağdaki bina, soldaki bina sağlam. Demek ki bu yıkılan binada bir problem var. İşte çürük raporları varmış" değerlendirmelerinde bulundu.

'İzmir'de yüzde 70 kaçak yapı var'

Destici, yerel yönetimlerin ve merkezi yönetimin depreme hazırlık yapması gerektiğini dile getirerek, "Yıllardır söylenen bir şey var İzmir ile ilgili. İzmir'in yerleşim yerlerinin yüzde 50'den fazlasının hatta yüzde 70'inin kaçak olduğuyla ilgili. Aşağı yukarı kurulduğundan beri İzmir'i yöneten zihniyet, parti, sizin yerel yönetiminizde bu işler nasıl oldu? Bunun hesabının verilmesi, sorulması lazım. Sadece kasaya girecek para ya da alınacak oy hesabıyla bu işler yapılırsa sonuç, manzara İzmir'deki gibi karşımıza çıkıyor ve bunun çok ağır bir bedeli oluyor. Öncelik insan hayatı olmalı. Vatandaşlarımızı da bu konuda bilgilendirmemiz lazım. Vatandaşlarımız, içlerindeki açgözlülerin, rant hırsına kapılmış olanların kurbanı oluyor. Vatandaşımızın da ev alırken, bina yaparken bunlara dikkat etmesi lazım" şeklinde konuştu.

Destici, "Öbür taraftan dün İzmir'de de gördük. Deprem olduğu andan itibaren devletimiz orada. Müthiş bir çalışma var. Belki de bu noktada dünyanın en önde gelen ülkelerindeniz. Hepsine ben şükranlarımı sunuyorum" dedi.

58 can kaybı, 930 yaralı

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 930 kişi de yaralandı.

MSB: Deprem bölgesindeki çalışmalar yakından takip ediliyor
MSB: Deprem bölgesindeki çalışmalar yakından takip ediliyor

Aktüel

MSB: Deprem bölgesindeki çalışmalar yakından takip ediliyor

Türkiye tarihinde yaşanmış en korkunç 19 deprem! 45 saniye…
Türkiye tarihinde yaşanmış en korkunç 19 deprem! 45 saniye…

Yaşam

Türkiye tarihinde yaşanmış en korkunç 19 deprem! 45 saniye…

İzmir'de emlakçılar depremzedelerden komisyon almayacak
İzmir'de emlakçılar depremzedelerden komisyon almayacak

Ekonomi

İzmir'de emlakçılar depremzedelerden komisyon almayacak

Doktor oğullarını ziyarete giden baba depremde yaşamını yitirdi
Doktor oğullarını ziyarete giden baba depremde yaşamını yitirdi

Aktüel

Doktor oğullarını ziyarete giden baba depremde yaşamını yitirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız
Dünya

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız

Pakistan Başbakanı İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye yardıma hazır oldukları açıkladı.
Enkaz altında kaç kişi var? Son dakika İzmir depremi ölü ve yaralı sayısı kaç?
Gündem

Enkaz altında kaç kişi var? Son dakika İzmir depremi ölü ve yaralı sayısı kaç?

Son dakika haberler. Türkiye İzmir’den gelen deprem haberiyle sarsıldı. AFAD ve Kandilli son deprem haberini İzmir’de olduğunu açıkladı. İzm..
Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın müteahhidi kaçtı
Gündem

Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın müteahhidi kaçtı

Depremin ardından İzmir Bayraklı’da yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Apartmanın müteahhidi Hasan Hüseyin Ö..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay