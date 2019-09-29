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Mustafa Destici'den flaş idam hamlesi! Harekete geçtiklerini açıkladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yargı reformuna ilişkin yaptığı açıklamada, "İdam cezası olması gerekiyor. Bunun teklifini Meclis'te yapacağız" dedi.

29 Eylül 2019 Pazar 20:22
Mustafa Destici'den flaş idam hamlesi! Harekete geçtiklerini açıkladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sadece 3-5 belediyeye değil, HDP'nin elindeki bütün belediyelere hiç beklenmeden kayyım atanması lazım çünkü her geçen gün ziyandır. Onlar PKK'nın siyasi uzantısıdır" dedi. Destici ayrıca yargı reformuna ilişkin, "İdam cezası olması gerekiyor. Bunun teklifini Meclis'te yapacağız" dedi.

Destici, partisinin Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi’nde düzenlenen il divan toplantısında yaptığı konuşmada, "Terörle müzakere olmaz, mücadele olur. Müzakere etmenin hiçbir faydası yok. Mücadele edeceksiniz ve yeneceksiniz. Bunun başka yolu yok. Silahını elinden alacaksınız, diz çöktüreceksiniz. Terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele edeceksiniz" diye konuştu.

Kayyım atanan belediye başkanlıklarına da değinen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece 3-5 belediyeye değil, HDP'nin elindeki bütün belediyelere hiç beklenmeden kayyum atanması lazım çünkü her geçen gün ziyandır. Onlar PKK'nın siyasi uzantısıdır. Siyasi şebekesidir. Terörün uzantısıdır. Bunu onlar da reddetmiyorlar zaten ve HDP acilen kapatılmalıdır. Dünyanın hiçbir yerinde terörle ilgili olan partiye müsaade edilmez. HDP teröre her türlü desteği veriyor. Sözcülüğünü yapıyor. Alenen onları destekliyor ve bunu da herkes biliyor."

"HDP il binası önünde oturanlar doğru adreste"

Destici, Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan annelerin HDP il binası önünde oturarak çocuklarını istediklerini söyledi. Onların çocuklarının PKK'ya katılmasına HDP'nin öncülük ve aracılık ettiğini savunan Destici, "Bunu biliyorlar ve bildikleri için HDP'nin önünde oturuyorlar. Doğru bir adreste oturuyorlar. HDP de şunu demiyor zaten, 'Ya kardeşim sizin çocuklarınızla bizim ne alakamız var? PKK ile ne alakamız var? Gidin' demiyor. Öyle bir itiraz etmiyor. Öyle bir tepki koymuyor ama bir bakıyorsun tepki HDP'nin ittifak ortaklarından geliyor. Siyaset ortaklarından geliyor" diye konuştu.

"İdam olması gerekiyor, teklif edeceğiz"

Destici, yargı reformu paketine de değinerek, "Paketin içerisinde bazı eksiklikler var. İdam cezası olması gerekiyor. BBP olarak bunun teklifini Meclis'te yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 20:22
  1. Diyarbakır
  2. Mustafa Destici
  3. BBP

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  • BurucCBurucC11 dk önce
    Yaşşa başkanım. İnsanlığa sunabileceğiniz eniyi şeyi yapmanız güzel !

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