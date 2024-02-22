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Siyaset Mustafa Destici'den Feyza Altun'a zehir zemberek tepki! 'En ağır şekilde cezalandırılmalı yoksa..'
Siyaset

Mustafa Destici'den Feyza Altun'a zehir zemberek tepki! 'En ağır şekilde cezalandırılmalı yoksa..'

Yeniakit Publisher
2024-02-22 23:49:00 - 2024-02-23 00:25:34

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den şeriata söven Avukat Feyza Altun'a zehir zemberek tepki geldi.

Mustafa Destici partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Altun'un şeriata sövmesine sert tepki gösteren Destici, "Bir insanın hele bir kadının bu cümleyi kurması.. Ben haya ederim bunları söylemekten." dedi.

Destici sözlerini şöyle tamamladı:

"Şeriata yani İslam'a küfreden bu avukat kadın devlet tarafından en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Yoksa millet cezayı kendisi keser."

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