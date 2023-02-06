Mustafa Destici'den depreme ilişkin açıklama

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle parti görevlilerini ve mensuplarını arama-kurtarma çalışmalarına destek olmaya ve kan bağışında bulunmaya çağırdı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, şunları kaydetti:

"Başta depremden etkilenen bölgelerimiz olmak üzere ülkemize ve milletimize geçmiş olsun. Depremden etkilenen tüm il-ilçe parti ve ocak başkanlarımız ile iletişim halindeyiz. Alperen Arama Kurtarma ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiş olup, genel başkan yardımcılarımız ve Alperen Ocakları Genel Merkez yöneticilerimiz başkanlığındaki heyetlerimiz de bölgeye hareket etmiştir.

Ayrıca, Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları olarak tüm teşkilat görevlilerimizi ve mensuplarımızı depremden etkilenen bölgelerimizde AFAD ve ALPKURT koordinesinde gönüllü olarak arama-kurtarma çalışmalarına destek olmaya ve özellikle kan bağışında bulunmaya davet ediyorum."