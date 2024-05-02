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Gündem Mustafa Destici'den başıboş köpek açıklaması! 'Belediyelerimiz bunları mutlaka toplamalı'
Gündem

Mustafa Destici'den başıboş köpek açıklaması! 'Belediyelerimiz bunları mutlaka toplamalı'

Yeniakit Publisher
2024-05-02 19:01:00 - 2024-05-02 19:10:25
Mustafa Destici'den başıboş köpek açıklaması! 'Belediyelerimiz bunları mutlaka toplamalı'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin Muğla il binasının açılışına katıldı.

Destici açılış törenindeki konuşmasında başıboş sokak köpeği sorununa değindi.

"Biz hem seçim öncesi, hem seçim sonrası bu meseleyi hep gündemde tuttuk ve milletimize de söz verdik. Büyük Birlik Partisi kazandığı belediyelerde mutlaka ve mutlaka bu sokakları saldırgan köpeklerden temizleyecek diye." ifadelerini kullanan Destici, şunları söyledi:

Daha dün Adana Kozan’da bir yaşlı teyzemiz sokak köpeklerinin saldırısı sonrası hayatını kaybetti. Şimdi biz bunu söylediğimizde sözde hayvan sever dernekleri bize hücum ediyorlar. Kardeşim biz hayvanları sizden daha az sevmiyoruz. Biz sokakları köpeklerden temizleyelim diyoruz. Saldıran köpeklerden.

Avrupa’ya gidiyoruz, Amerika’ya gidiyoruz, başka ülkelere gidiyoruz. Allah aşkına hangi ülkede bu kadar başıboş saldırgan köpek var? Belediyelerimiz bunları mutlaka toplamalı, bunlarla ilgili barınaklar yapmalı, gerekirse orman içinde bu tür tesisler yapılmalı ve kısırlaştırılmalı.

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