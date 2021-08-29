Mustafa Destici'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında "Zafer Bayramı olarak kutladığımız 30 Ağustos 1922 tarihini, milletimizin var olduğu günden bu yana yaşadığı en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ederiz." ifadesini kullanan Destici, Büyük Taarruz'un ardından, dünyanın en büyük askeri, siyasi ve ekonomik güçlerine karşı verilen savaşın, 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlandırılarak ülkedeki son işgal kuvvetlerinin de temizlendiğini belirtti.

29 Ekim 1923'te, tarihin son büyük, bağımsız Türk devleti Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Bu tarihleri, evlatlarımıza hiç unutmamacasına ezberletiriz. İsteriz ki evlatlarımız, ülkemizin her köşesinin bilfiil işgal edildiği, ordularımızın dağıtıldığı, silahımızın, paramızın, erzakımızın olmadığı ve bu yokluklar içinde var olma savaşı verdiğimiz günlerdeki şartları bir daha yaşamasınlar.

İsteriz ki evlatlarımız, şartlar ne kadar zorlu olursa olsun, imkanlar ne kadar kısıtlı olursa olsun, esir edilemeyeceğimizi, vatanımızı teslim etmeyeceğimizi, Türk Milleti'nin hür ve bağımsız yaşama iradesinin yok edilemeyeceğini hiç unutmasınlar. İsteriz ki evlatlarımız, vatan kelimesinin ne manaya geldiğini ve o manayı asla akıllarından çıkarmasınlar."

"Vatanımızı, onu yurt edinen milletimizi, evlatlarımızı, sınırlarımızı, bize sığınanları koruyacağız"

Vatanı kutsal bildiklerini ve kutsal bilmeye devam edeceklerinin altını çizen Destici, "Vatanımızı, onu yurt edinen milletimizi, evlatlarımızı, sınırlarımızı, bize sığınanları koruyacağız. Bize sığınanların da vatanlarına sahip çıkmaları, kendi vatanlarında mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamaları gerektiğini, bunun milletimizin mutluluğu, huzuru ve barış içinde yaşaması için ayrıca çok önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Destici, Sultan Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, bu toprakları vatan yapan, İstiklal Savaşı'nı kazanarak, ay yıldızlı al bayrağın altında hür ve bağımsız yaşamayı sağlayan milletin kahraman evlatlarını, şehitleri, gazileri rahmetle, minnetle, sevgiyle, saygıyla andı.

Destici, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.