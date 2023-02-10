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Siyaset Mustafa Destici mecliste gözyaşlarını tutamadı
Siyaset

Mustafa Destici mecliste gözyaşlarını tutamadı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de yaptığı konuşmada gözyaşlarına hakim olamadı. Partisinin Adıyaman İl Başkanı Nihat Komşu'nun kızı Nilsu'nun göçük altından çıkarıldığını aktaran Destici, "Nilsu'yu kurtardık ama maalesef kolu-bacağı kesildi. Nihat bey ve eşi hala göçük altında. Ülke ve millet büyük bir acı yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 15:33:00 - 2023-02-10 15:35:33

Türkiye 10 ilde büyük yıkıma yol açan deprem sebebiyle kaybettiği canlara ağlıyor. Adeta hayatın durduğu ve tüm yüreklerin deprem bölgelerinde attığı bugünlerde, TBMM'de şahsı adına söz alan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de üzüntüsünü ve yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunduğunu belirten Destici, Malatya'dan Adıyaman'a giderken depremde hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın kabrini ziyaret ettiğini ve Taş'ın defin işlemleri devam eden akrabalarının cenaze törenlerine katıldığını ifade etti.

"Kolu ve bacağı kesilmek zorunda kaldı"

Açıklamasının devamında partisinin Adıyaman il başkanı Nihat Komşu'nun kızı Nilsu'nun göçük altından çıkarıldığını anlatan Destici, "Adıyaman İl Başkanımız Nihat Komşu, eşi ve kızı da göçük altındaydı. Onların arama kurtarma çalışmalarına refakat ettik. Kızımız Nilsu'yu kurtardık ama maalesef kolu ve bacağı kesilmek zorunda kaldı. Nihat Bey ve eşi hala göçük altında. Maalesef büyük bir acıyı ülkece ve milletçe yaşıyoruz. Acımız, üzüntümüz büyük; duamız ve niyazımız bir daha böyle bir hadisenin hiçbir ülkede yaşamaması" diye konuştu.

Destici'nin bu anlarda konuşmakta zorlandığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

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