Mustafa Denizli geri dönüyor!

Ligde ve Avrupa'da kötü bir sezon geçiren ve gelecek yılın yapılanmasına başlayan Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Mustafa Denizli'nin siyah beyazlı takımda görev alacağı ileri sürüldü.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Siyah beyazlı takımı 2008-2009 yılında şampiyonluğa taşıyan Mustafa Denizli, Beşiktaş'a sportif direktör olarak geri dönüyor.

Beşiktaş'ta Mayıs ayında seçime girecek olan Ahmet Nur Çebi, Sportif AŞ'de köklü bir değişikliğe gidiyor. Başkan Çebi, futbolun başına ise Mustafa Denizli'yi getirmeyi düşünüyor.

Mustafa Denizli, Ahmet Nur Çebi'nin seçimi kazanması halinde futbol takımının yönetimini üstlenecek. 72 yaşındaki Denizli, yeni hocayı da kendisi belirleyecek. 3 Büyükler'i şampiyonluğa taşıyan Mustafa Denizli, artık takım elbiseyi giyerek kariyerini yönetim katında devam ettirmeye sıcak bakıyor.

Son olarak Altay'ı 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkaran Mustafa Denizli, 13 Ocak'ta İzmir ekibinden ayrılmıştı. Kurt çalıştırıcı sportif direktör olarak Beşiktaş'ın başına geçip şampiyon kadroyu kurtmak için kolları sıvayacak.