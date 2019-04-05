Mustafa Demir kimdir? Samsun Belediye Başkanı Mustafa Demir biyografisi

AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçimlerde Samsun Belediye Başkan Adayı olarak aday gösterilen Mustafa Demir %47.37 oy oranı ile birinci seçildi. Peki Samsun Belediye Başkanı Mustafa Demir kimdir? Mustafa Demir nereli ve kaç yaşındadır? İşte Samsun Belediye Başkanı Mustafa Demir'in biyografisi

Mustafa Demir, 18 Ocak 1961'de Trabzon Şalpazarı'nda doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Safiye'dir.

Mimar, Sanayici; Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. 4 yıl kamu hizmeti yaptı. Mimarlık, yapı müteahhitliği ve ticaret işiyle uğraştı. Atakum Belediyesi Belediye Meclisi Üyeliği görevinde bulundu.

22 ve 23. Dönemde Samsun Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 60. Hükümette Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini üstlendi.

Demir, evli ve 5 çocuk babasıdır.