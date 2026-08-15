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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Ev sahiplerinin nur topu gibi bir vergisi daha oldu: 2027’ye girmeden o listeyi hemen kontrol edin

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Ev sahiplerinin nur topu gibi bir vergisi daha oldu: 2027’ye girmeden o listeyi hemen kontrol edin

Emlak vergisi değerlerindeki tırmanış ve Değerli Konut Vergisi (DKV) muafiyet sınırlarının düşük kalması, yüz binlerce mülk sahibini hiç beklemedikleri bir anda vergi mükellefi haline getirdi. Belediyelerdeki rayiç değerleri 17,7 milyon TL'yi aşan meskenler otomatik olarak DKV kapsamına girerken, mükelleflerin ilk beyannamelerini 20 Şubat 2027 tarihine kadar vermesi gerekiyor. Uzmanlar, gayrimenkul sahiplerinin yıl bitmeden belediye değerlerini dikkatle incelemesi ve olası sürprizlere karşı hazırlık yapması gerektiğini vurguluyor.

#1
Foto - Ev sahiplerinin nur topu gibi bir vergisi daha oldu: 2027’ye girmeden o listeyi hemen kontrol edin

2025 yılındaki arsa takdir komisyonu kararlarıyla 2026 yılı emlak vergisi değerlerinin fahiş şekilde 3 kata kadar tırmanması, buna karşın Değerli Konut Vergisi (DKV) muafiyet alt sınırının 2026 yılı için sadece yüzde 12,74 artırılarak 17.711.000 TL'ye yükseltilmesi, yüz binlerce ev sahibini hiç beklemedikleri bir anda vergi mükellefi yaptı. Birden fazla konutu olan ve 2026 emlak vergisi değeri bu sınırı aşan mükelleflerin, en geç 20 Şubat 2027 tarihine kadar beyanname vermesi ve vergilerini şubat ile ağustos aylarında iki eşit taksitte ödemesi gerekiyor.

#2
Foto - Ev sahiplerinin nur topu gibi bir vergisi daha oldu: 2027’ye girmeden o listeyi hemen kontrol edin

İnşaat maliyet bedellerine geçen hafta gelen yüzde 20’yi aşan dev zammın yankıları sürerken, konut alım-satımı yapacaklar ile mülk sahiplerini yakından ilgilendiren yepyeni bir vergi krizi patlak verdi. Sadece emlak vergisi yükü artmakla kalmayacak; özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde birden fazla konutu bulunan yatırımcılar, hiç beklemedikleri bir anda kendilerini Değerli Konut Vergisi (DKV) mükellefi olarak bulacak. Dünya yazarı Osman Arıoğlu'nun gayrimenkul sektöründe deprem etkisi oluşturan analizine göre, yatırımcıların 2027 yılına girmeden önce taşınmazlarının belediyelerdeki emlak vergisi değerlerini çok dikkatli bir şekilde incelemesi ve kontrol etmesi gerekiyor.

#3
Foto - Ev sahiplerinin nur topu gibi bir vergisi daha oldu: 2027’ye girmeden o listeyi hemen kontrol edin

Bir konutun Değerli Konut Vergisi kapsamına girip girmeyeceğini belirleyen unsur, o konutun sahibinin biçtiği ya da emlak piyasasındaki güncel satış (rayiç) bedeli değildir. Burada tek kıstas, belediyelerce belirlenen emlak vergisi (bina vergi) değeridir. 2026 yılı itibarıyla belediye kayıtlarındaki emlak vergisi değeri 17.711.000 TL’yi aşan tüm meskenler, otomatik olarak DKV radarına giriyor. Kapsama giren taşınmazlarda vergi tüm bedel üzerinden değil, muafiyet sınırını aşan dilimler üzerinden kademeli olarak hesaplanıyor: 17.711.000 TL’ye kadar: Vergiden tamamen muaf. 17.711.000 TL – 26.567.000 TL arası: Aşan kısım için yüzde 0,3 (Binde 3) vergi. 26.567.000 TL – 35.425.000 TL arası: Aşan kısım için yüzde 0,6 (Binde 6) vergi. 35.425.000 TL üzeri: Aşan kısım için yüzde 1 (Binde 10) vergi.

#4
Foto - Ev sahiplerinin nur topu gibi bir vergisi daha oldu: 2027’ye girmeden o listeyi hemen kontrol edin

Eğer birden fazla meskene sahipseniz, kanun gereği DKV şartlarını taşıyan konutlarınız arasından en düşük değerli olan tek bir meskeniniz vergiden muaf (istisna) tutuluyor. Ancak diğer konutlarınız için sınır aşılmışsa vergi yükümlülüğü kaçınılmaz hale geliyor. Ev sahiplerini bu vergi sarmalına sokan temel sebep, belediye değer artışları ile vergi muafiyet sınırlarının artış oranları arasındaki korkunç dengesizlik oldu. 2025 yılında takdir komisyonları arsa metrekare değerlerini yeniden belirledi. Mevzuat gereği emlak vergisi değer artışına üst sınır konulmuş olsa da, 2026 yılı emlak vergisi değerleri 2025 yılının tam 3 katına kadar fırlayabildi. Ancak emlak vergisi değerleri 3 kat tırmanırken, DKV muafiyet alt sınırı 2026 yılı için sadece yüzde 12,74 oranında artırılarak 15,7 milyon TL'den 17,7 milyon TL'ye yükseltildi. Bu matematiksel uçurum, daha önce kapsam dışı olan yüz binlerce orta ve üst segment konutun DKV sınırını aniden aşmasına yol açtı.

#5
Foto - Ev sahiplerinin nur topu gibi bir vergisi daha oldu: 2027’ye girmeden o listeyi hemen kontrol edin

2025 yılında sırasıyla 6 milyon, 9 milyon ve 15 milyon TL emlak vergisi değerine sahip 3 konutu olan bir yatırımcıyı ele alalım. Bu kişi, 2025 yılında DKV sınırının altında kaldığı için hiçbir vergi ödemiyordu. Ancak 2026’da değerlerin 3 kat artmasıyla birlikte bu konutların belediye değerleri sırasıyla 18 milyon, 27 milyon ve 45 milyon TL’ye fırladı. Bu durumda 3 konut da DKV limitini (17,7 milyon TL) aşmış oldu. En düşük değerli olan 18 milyon TL'lik konut muaf tutulsa bile, diğer iki konut için 2027 yılında devasa tutarlarda vergi ödeme zorunluluğu doğacak.

#6
Foto - Ev sahiplerinin nur topu gibi bir vergisi daha oldu: 2027’ye girmeden o listeyi hemen kontrol edin

Değerli Konut Vergisi mükellefiyeti, sınırın aşıldığı yıl değil, takip eden yıldan itibaren başlıyor. Beyanname Verme Dönemi: 2026 yılında emlak vergisi değeri sınırı aşanlar, ilk beyannamelerini 20 Şubat 2027 tarihine kadar vermek zorunda. Hesaplanan vergi tek seferde ödenmiyor; şubat ve ağustos aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenebiliyor. Beyanname konutun bulunduğu yerdeki vergi dairesine veriliyor. Birden fazla konutunuz varsa, bu konutlardan herhangi birinin bulunduğu vergi dairesini tercih edebiliyorsunuz.

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