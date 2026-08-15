Ev sahiplerinin nur topu gibi bir vergisi daha oldu: 2027’ye girmeden o listeyi hemen kontrol edin

2025 yılında sırasıyla 6 milyon, 9 milyon ve 15 milyon TL emlak vergisi değerine sahip 3 konutu olan bir yatırımcıyı ele alalım. Bu kişi, 2025 yılında DKV sınırının altında kaldığı için hiçbir vergi ödemiyordu. Ancak 2026’da değerlerin 3 kat artmasıyla birlikte bu konutların belediye değerleri sırasıyla 18 milyon, 27 milyon ve 45 milyon TL’ye fırladı. Bu durumda 3 konut da DKV limitini (17,7 milyon TL) aşmış oldu. En düşük değerli olan 18 milyon TL'lik konut muaf tutulsa bile, diğer iki konut için 2027 yılında devasa tutarlarda vergi ödeme zorunluluğu doğacak.