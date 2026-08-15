Ev sahiplerinin nur topu gibi bir vergisi daha oldu: 2027’ye girmeden o listeyi hemen kontrol edin
Emlak vergisi değerlerindeki tırmanış ve Değerli Konut Vergisi (DKV) muafiyet sınırlarının düşük kalması, yüz binlerce mülk sahibini hiç beklemedikleri bir anda vergi mükellefi haline getirdi. Belediyelerdeki rayiç değerleri 17,7 milyon TL'yi aşan meskenler otomatik olarak DKV kapsamına girerken, mükelleflerin ilk beyannamelerini 20 Şubat 2027 tarihine kadar vermesi gerekiyor. Uzmanlar, gayrimenkul sahiplerinin yıl bitmeden belediye değerlerini dikkatle incelemesi ve olası sürprizlere karşı hazırlık yapması gerektiğini vurguluyor.