Geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı olan ve taburcu olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bir kez daha hastaneye kaldırıldı. İşte, detaylar.

Mustafa Cengiz'in sağlık durumu nasıl?

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in acil olarak ameliyata alındığı bildirildi. Mustafa Cengiz’in kemoterapi görmesi nedeniyle olumsuz bir reaksiyon yaşandığı ve bu nedenle acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Mustafa Cengiz'in mide kanaması şikayetiyle ameliyata alındığı ifade edildi. Galatasaray Kulübü ise konu hakkında bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz bu sabah ameliyata alınmış olup, operasyon halen devam etmektedir.Başkanımızın genel sağlık durumu hakkında gerektiği takdirde bilgilendirme yapılacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.