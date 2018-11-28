Mustafa Cengiz'den zehir zemberek Kulüpler Birliği açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği'nin Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek ile ilgili açıklaması hakkında konuştu.

Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"Kulüpler Birliği kararını biz de sizin gibi internetten öğrendik. Gerçek değildir diye düşündük. Bazılarına göre ülkemizi temsil etmiyoruz ama diğer kulüpler gibi biz de ediyoruz. Böyle bir günde bu olaya şaşırdık. Gözden kaçan bir nokta var. Biz 18 takımın ve Türkiye liglerindeki 200 takımın haklarını savunduğumuza inanıyoruz ve yanlışları söylüyoruz. Biz Süper Kupa'dan bu yana VAR sisteminin kullanılmasını söylüyoruz. Tartışmalı durumlarda kararların açıklanmasını istedik."

Fikret Orman'ı aradım

"Yazıyı okuyunca şaşırdım. Fikret Orman'ı aradım, kendisinin konudan haberi olmadığını söyledi. İki başkan vekilinin ilgilendiğini söyledi. Vekilleri aradım, bizim de haberimiz yok, Anadolu takımları için böyle bir karar alındı dedi. Neden Galatasaray aranmadı dedim. 'Başkanım sizi arayacaklardı' dedi. 'Bu bildiri, Galatasaray'a karşı değildir' dedi. Neden bizi aramadınız? Biz de imza atardık. Biz o bildirideki çoğu şeye katılıyoruz."

Çok üzüldük

"Ali Dürüst'ün eylemleriyle hiçbir ilgimiz olmadığı gibi onaylamıyoruz da. Öyle sinsi bir dil kullanılmış ki... Bu Kulüpler Birliği, geçen hafta bir Anadolu kulübünün bir gün kala oynayacağı stat değiştirileceği zaman neden sesini çıkarmadı? Çok talihsiz bir bildiri. Çok üzüldük. Ali Dürüst'ün istifası için 'Nedenini anlayamadık' gibi açıklamalar, Galatasaray'a kurulmuş sinsi bir tuzaktır."

"VAR konuşmalarını istedik ama hiçbir gelişme yok. İspanya'da Hollanda'da bunlar verildi. Biz PFDK'ya sevk edildik. Ben savunmalarımı kısa yapıyorum. Hükmü önceden verilmiş savunmaların kısa olması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray, geri çekilmeyecek. Bu cephede de sahada da ölümüne çarpışacak. Bütün dualarınız takımla olsun."

Birtakım güçler harekete geçti

"Bazı hakemlerimiz 2015, 2016 yılından beri belli takımların maçlarına verilmiyor. Bunların içinde büyük takımlar var. İlk defa Galatasaray, birtakım hakemlerin verilmemesini talep ettiğinde, birtakım güçler harekete geçti. Çok şaşırdım."

"Beni en çok şaşırtan ise, Anadolu kulübü yöneten 5-6 başkanla görüştüm, Kulüpler Birliği'nden yöneticiler tarafından kendilerine baskı yapıldığını söylediler."