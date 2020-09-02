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Spor Mustafa Cengiz'den yeni transfer Kerem Aktürkoğlu'na övgü:
Spor

Mustafa Cengiz'den yeni transfer Kerem Aktürkoğlu'na övgü:

"Ben sevgili Kerem'den çok umutluyum. Yeteneği ile buraya geldi ve bunu başaracağına inanıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-02 18:16:26 -
Mustafa Cengiz'den yeni transfer Kerem Aktürkoğlu'na övgü:

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Muhammed Kerem Aktürkoğlu'ndan umutlu olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, kadroya dahil edilen Kerem Aktürkoğlu'nu değerlendirdi.

Kerem'in Galatasaray camiasına uzun yıllar hizmet edeceğine inandığını belirten Cengiz, "Ben sevgili Kerem'den çok umutluyum. Karakterinin de düzgün olduğuna inanıyorum. Yeteneği ile buraya geldi ve bunu başaracağına inanıyorum. Roma bir günde kurulmadı. Azmedecek, bekleyecek, mücadele edecek, o formayı da kapacak ve inşallah tamamına erdirecek. Galatasaray'da daha büyük görevler alacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Transferleri itina ile yaptıklarını kaydeden Başkan Cengiz, "Galatasaray bir dünya markası. Transferleri elimizden geldiğince seçerek yapıyoruz. Hiçbir kulüple transfer yarışı, harcama yarışı içinde değiliz. Hem taraftarlarımızın talebini hem de kulübümüzün mali sportif ve idari kriterlerine azami dikkat göstererek, har vurup harman savurmadan, çok dikkatli seçerek yaptığımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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