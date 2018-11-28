Mustafa Cengiz'den Kulüpler Birliğine tepki





MOSKOVA (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından yayımlanan bildiriye tepki göstererek, "Bizi arasalardı biz de imza atardık." dedi.

Cengiz, sarı-kırmızılı takımın Rusya'da oynayacağı Lokomotiv Moskova karşılaşması öncesinde, Kulüpler Birliği Vakfının hakemler Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'yla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) kararına ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Bildiriyi internetten öğrendiklerini belirten Cengiz, "Dedikodu zannettik. Biz ülkemizi de temsil ediyoruz ancak demek ki bazılarına göre etmiyoruz. Ülkeyi temsil yolunda böyle bir olay bizi çok şaşırttı." diye konuştu.

Anadolu takımları dahil tüm takımların haklarını savunduklarını anlatan Cengiz, "Biz VAR'a karşı çıktık. Hakemlerin kurallara uygun olmasını istedik. Diğer takımların da lehine. Bizim taleplerimiz net." ifadelerini kullandı.

Yazıyı okuduklarında şaşırdıklarını dile getiren Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yazıda neden Galatasaray yok? Fikret Orman'ı aradım. Kendisinin bu konudan haberi olmadığını söyledi. Başkan vekillerini aradım, onların da haberi yok. Anadolu kulüpleri için yazıldığını söylediler. Bu deklarasyon, Galatasaray'a karşı değildir dediler. Bizi arasalardı biz de imza atardık. O bildirideki bir çok şeye biz de katılıyoruz. Ali Dürüst'ün eylemleriyle ilgili hiçbir ilgimiz olmadığı gibi, onaylamıyoruz da. Öyle sinsi bir dil kullanılmış ki.. Kulüpler Birliği, geçen hafta bir Anadolu kulübünün bir gün kala oynayacağı stat değiştirildiğinde neden sesini çıkarmadı?"

Mustafa Cengiz, bazı Anadolu kulüp başkanlarının, Kulüpler Birliği yöneticileri tarafından baskı gördüklerini aktardıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Schalke 04 maçında da yine aynı duruma düşmüştük. Tüm camianın dikkati buna yöneldi. Üzülüyorum. Bir kader gibi bulunduğumuz coğrafyada ulus olarak mücadele ediyoruz. Spor bir araç. VAR görüşmelerini istedik ama sonuç yok. Başka ülkelerde olurken tereddüt neden, bilemiyorum. Kaçmaktan, kovalamaya vakit bulamıyoruz. Yine sevk edildim. Hükmü önceden verilmiş kararların savunulmasının olmadığına inanıyorum."



