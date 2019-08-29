Mustafa Cengiz'den 'Falcao' açıklaması!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası Monaco'da açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray zorların takımıdır"

Mustafa Cengiz, kurayla ilgili olarak "Galatasaray zorların takımıdır. Kötü bir tavla oyuncusuyla, kötü tavla oynarsınız. Kötü futbol oynayanla, kötü oynarsınız. Galatasaray düzgün oynayan takımlarla, düzgün yönetimlerle iyi oynar. Ligde görüyorsunuz, 9 faulümüze 6 sarı, 1 kırmızı çıktı. Adil bir ortamda, Galatasaray iyi oynar. Galatasaray zehir gibi bir takımdır." dedi.

Radamel Falcao için açıklama

Radamel Falcao ile ilgili soru üzerine Mustafa Cengiz "Taraftarımız müthiş tutkulu bir taraftar. 9 futbolcu transfer ettik. Rakiplerle kıyaslamak istemem. Sadece 1,5 milyon euro bedel ödedik. Bizim, UEFA'ya bir sözümüz var, anlaşmamız var. Biz hem sözümüze hem de sözleşmelerimize bağlıyız. Biz bunlara uyuyoruz. Taraftarımız bununla yetinmiyor, saygıyla karşılıyoruz. Ben olsam, ben de isterim. Bulunduğumuz topraklarda (Falcao) değerli bir futbolcu var, aylardır, onunla ilgili gerekenleri yapıyoruz. Abdurrahim kardeşimi acımadan eleştirdiler. Bütün yönetici arkadaşlarımız yürekten, canla başla çalışıyor. Galatasaray taraftarına en güzelini sunmaya çalışıyoruz. Camiamızla 1,5 yılda 4 şampiyonluk yaşadık. Taraftarımız her zaman sabırlı olmalı, bize güvenmeli." diye konuştu.

Abdurrahim Albayrak: Hayırlı olsun

Mustafa Cengiz'in ardından kısa konuşan Abdurrahim Albayrak, "Başkanım çok güzel ifade etti. Hem ülkemize hem de Galatasaray'a hayırlı olsun. Bütün takımlara başarılar diliyorum." açıklamasını yaptı.