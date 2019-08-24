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Mustafa Cengiz: “Bize ve diğer kulüplere iftira atanlar, kripto örgütçüdür”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Kulübü’nü terör örgütüyle ilişkilendirenlere çok sert tepki gösterdi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:51
Mustafa Cengiz: “Bize ve diğer kulüplere iftira atanlar, kripto örgütçüdür”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Kulübü’nü terör örgütüyle ilişkilendirenlere çok sert tepki gösterdi. Galatasaray ve diğer bütün kulüplere iftira atanların kripto örgütçü olduğunu söyleyen Cengiz, “Bunları söyleyenleri hukuka teslim ettik” ifadelerini kullandı.


Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sponsorluk anlaşması sırasında kendisine yöneltilen bir soruya çok sert cevap verdi. Galatasaray Kulübü’nün terör örgütüyle ilişkilendirilmeye çalışılması hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Cengiz, “İsim telaffuz ederek bu terör örgütünün adını tanıtmak istemiyorum. Sizler basın emekçileri insanlarsınız. Dün bir takım gelişmeler oldu, bunları biliyorsunuz. Burada Galatasaray’ın Florya’da antrenmanla ilgili aldığı tavrın içinde bu da var. Temel bu. Galatasaray’a karşı ciddi biçimde, özellikle bu yıl ön hazırlıklarını gördüğümüz asimetrik bir saldırı var. Nereden, nasıl, ne zaman geleceğini bilmediğimiz, planlı olmayan fakat düzenli şekilde bir saldırı var. Bunlardan birisi de bu olay. Hocamızın verdiği tepki, Galatasaray’ın verdiği tepkidir. Bu tepki de bir uyarıdır, asla kara liste olayı değildir. Bu uyarı ne basın emekçilerine ne de bağlı oldukları kurumlara yapılmamıştır. Bu tepki, Galatasaray’a karşı oynanmak istenen algıya, iftiraya ve oluşturulmak istenen baskıya bir tepkidir. Bunu lütfen ciddi olarak algılayın. Burada devlet kurumu TRT var. Galatasaray için devlet ve millet her şeyden önce gelir. Ama siz devletin kanalını kullanarak Galatasaray’ı bir terör örgütüyle bağdaştıramazsınız. Galatasaray’a karşı malum terör örgütüyle birlikte adlandıranlar bizzat kendileri o terör örgütünün eski ya da kripto mensubudur. Bunu söylüyorum. Bu propagandanın etkisinde kalarak bunu tekrar eden bazı cahil, saf kesimleri bir kenara alırsak, Galatasaray’ı bilinçli olarak terör örgütüyle eşdeğer tutanların bilin ki bu örgütle ya gizli bağı vardır ya da kripto örgütçüdür. Bunları diyenleri Galatasaray olarak anında hukuka teslim ettik, etmeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Camialara örgüt temsilcisi denmesi suçtur”


Galatasaray’ın yanı sıra bütün camialara bu iftiraların atılabileceğini söyleyen Mustafa Cengiz, “Hem Galatasaray hem Fenerbahçe, Beşiktaş, Eskişehir, Trabzonspor, hiçbir camiayı terör örgütüyle suçlayamazsınız. Orada yöneticilik yapmış terör örgütü mensubu olabilir, şükür ki bizde olmadı. Futbolcu olabilir, taraftar olabilir. Ama asla o camiaya, şu ya da bu örgütün temsilcisi denmesi suçtur, o terör örgütünün amaçlarına hizmet ettiğinizi açıklıkla gösterir. Buradan bütün kamuoyunu uyarıyorum, sadece Galatasaray’ı değil, diğer camiaları da bu örgütle eşdeğer tutanlar varsa, bilin ki onlar örgütçüdür. Bundan emin olabilirsiniz” açıklamalarını yaptı. Basın toplantısının ardından gazetecilerle ayaküstü kısa bir sohbet eden Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, transfer dönemi bittikten sonra basın toplantısı düzenleyeceğini belirterek, “Her soruya açıklıkla ve samimiyetle cevap vereceğim. Ben de doldum artık. Hep ayak üstü bir şeyler söylüyorduk, eksik kalıyordu” diyerek eylül ayı başında basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:51
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