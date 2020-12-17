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Spor Mustafa Cengiz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Spor

Mustafa Cengiz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 09:11:34 -
Mustafa Cengiz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen başkan Cengiz, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Mustafa Cengiz, spor kategorisinde futbolcuları Omar Elabdellaoui'nin şık bir şekilde topa vurduğu anın yer aldığı Kate Green tarafından çekilen "Galatasaray Avrupa sahnesinde" adlı fotoğrafı seçti.

Haber kategorisinde oyunu Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" adlı fotoğrafından yana kullanan Cengiz, yaşam kategorisinde ise Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık" isimli fotoğrafını oyladı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, haber dalında verdiği oyun ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını mücadelesinde yer alan sağlık çalışanlarıyla ilgili, "Bu süreçte bir sağlık ordumuzun varlığı ortaya çıktı. Kendi rahatsızlığımdan da biliyorum. Müthişler. ABD, 1-2 dalda ileri olabilir ama Türkiye'nın tıpta altyapısı dünya çapında." diye konuştu.

Üç kategoride fotoğrafları tek tek inceleyen Cengiz, sık sık beğenisini dile getirerek, "Müthiş fotoğraflar. Hepsine de oy vermek isterim. Çok çok güzel." ifadelerini kullandı.

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