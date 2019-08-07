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Mustafa Çalışkan’dan genç polislere Hz. Ömer (r.a.) nasihatı

Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM)’de eğitimlerini tamamlayan 290’ı kadın 714 polis için tören düzenlendi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:01
Mustafa Çalışkan’dan genç polislere Hz. Ömer (r.a.) nasihatı

Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM)’de eğitimlerini tamamlayan 290’ı kadın 714 polis için tören düzenlendi. Törende, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan genç polislere Hz. Ömer (r.a.)’dan örnek vererek nasihatlerde bulundu.


Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) 23’üncü dönem eğitimlerini tamamlayan 290’ı kadın 714 polis için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene ,İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Polis Okulu Müdürü Vedat Mercan ve mezun olan polislerin aileleri katıldı.



Genç polislerden nefes kesen gösteri


Mezun olan polisler için düzenlenen törende, erkek ve kadın polisler yakın savunma tekniklerinden oluşan özel bir gösteri yaptı. Gösterinin ardından genç polisler, bayrak veKur’an-ı Kerimüzerine yemin ederek meslek hayatlarına başladı.


Törende konuşma yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, “Benim polislik mesleğine başladığımdan beri örnek aldığım insanlar veya örnek aldığım bir takım davranış şekilleri var. Polislik tarihine baktığınızda, Selçuklu devletini kuran Selçuk Bey ilk polis müdürüdür ilk Subaşıdır. Yine Hz. Ömer (r.a.), polislik tarihini irdeleyenler için ayrı bir önem arz eder. Hz Ömer (r.a.)’ın polislikle, güvenlikle, adaletle ilgili kısmı çok çok önemlidir. Ama bizim için çok özel bir kişiliği vardır Hz. Ömer (r.a.)’ın. Hz. Ömer (r.a.) nereye giderse gitsin yanlış iş yapanlar hainler arsızlar hırsızlar tir tir titrerler, Hz. Ömer (r.a.)’ı görünce şeytan bile kaçacak delik arar, ama iyi iş yapanlar güzel iş yapanlar doğru insanlar Hz. Ömer (r.a.)’ı görünce dünyalar onların olur.Kendilerini güvende hissederler, huzurlu hissederler. Ben mesleğe başladığımdan beri hep Hz. Ömer (r.a.) figürünü kendime örnek aldım “ diye konuştu.


“Devlet düşmanları sizleri gördüklerinde tir tir titreyecek”


“Devlet düşmanları sizleri gördüklerinde tir tir titreyecek” diyen Çalışkan,“Ben inanıyorum ki sizler de mesleğe başladığınızda devlet düşmanları, vatan hainleri, hırsızlar, arsızlar, ahlaksızlar, uyuşturucu kaçakçıları kötü olan herkes sizleri gördüklerinde tir tir titreyecek. Ama vatanını seven, memleketini seven, milletini seven, insanlara hizmet etmek için çaba sarf eden her insan da sizleri gördüğünde huzur bulacak. Gece gündüz nerede bir polis görse güven duyacak huzur duyacak. Ben sizlerin bu figürü örnek alacağınızı tıpkı Hz. Ömer (r.a.) gibi düşmanları tir tir titretip, dostları da sevindirecek polisler olacağınıza eminim. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:01
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