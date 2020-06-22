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Aktüel

Mustafa Armağan paylaştı: Bu ne yahu?

Tarihçi Mustafa Armağan, İngiltere'de kraliçe muhafızının yoluna çıkan bir kadının sırtına vurduğu anları paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 20:36:00 - 2020-06-22 20:39:24

Tarihçi Mustafa Armağan, İngiltere'de kraliçe muhafızının yoluna çıkan bir kadının sırtına vurduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"Bizde olsaydı... Vay ki vay"

"Bu ne yahu? Kraliçenin askerine dokunulmaz ve eleştirilmez değil mi? Kadının tam sırtının orta yerine yumruk atıyor resmen. Kimsede tık yok." diye yazan Armağan, "Bizde olsaydı... Vay ki vay." ifadelerini kullandı.

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