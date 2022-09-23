Mustafa Armağan “Kitap Kapınızda” hizmetine hayran kaldı

YENİ AKİT ANKARA

Açtığı bebek, çocuk ve uyanık kütüphaneleriyle (19) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Yılın Kütüphane Dostu Belediyesi” seçilen Mamak Belediyesi, kitap okuma konusunda hizmette sınır tanımıyor.

Mamak Belediyesi’nin “Kitap Kapınızda” projesi büyük ilgi görüyor.

65 yaş üstü, evi ve kütüphaneye ulaşım noktasında sıkıntı yaşayan vatandaşlar için hizmet veren Mamak Belediyesi’nin “Kitap Kapınızda” uygulamasında 4 bine yakın kullanıcısı var. Bugüne kadar yaklaşık 8 bin kitap, okurlara ulaştırıldı. Mamak Belediyesi bu hizmet karşılığında hiçbir ücret talep etmiyor. Kitap Kapınızda uygulaması usta Yazar Mustafa Armağan’ın da dikkatini çekti. Kitapların okurlara ulaştırılması noktasında hizmet veren kuryelerin “Kitap Kapınızda” motoruna binen Mustafa Armağan, sosyal medya hesabından “Mamak Belediyesi’nin bu değerli hizmetine katılmak boynumuzun borcudur” yazdı.

“Yeter ki Kitap Okunsun!”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kitap Kapınızda hizmetimizle kütüphaneye gelmeden, hemşerilerimizin seçtiği kitapları kapısına kadar götürüyoruz. Okuduktan sonra da evinden alıyoruz. Yeter ki kitap okunsun, biz fedakarlık yaparak hizmet veriyoruz” dedi.