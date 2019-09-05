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Mustafa Akıncı ile BM temsilcisi Lute'den 5 günde 5'inci görüşme

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs meselesi için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Lute ile pazar gününden bu yana 5'inci kez bir araya geldi.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:50
Mustafa Akıncı ile BM temsilcisi Lute'den 5 günde 5'inci görüşme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'u kabul etti. 

Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve diğer yetkililer de hazır bulundu. 

Sözcü Burcu, görüşme sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın Sayın Lute ile yeniden bir araya gelmesi olasıdır." ifadesini kullandı. 

LUTE ANASTASİADİS'LE DE GÖRÜŞECEK

Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, çalışmalar hakkında Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen hükümet ve muhalefet partilerinin genel başkanlarını 7 Eylül Cumartesi 10.00'da bilgilendireceğini ve değerlendirmelerini alacağını belirtti.

Akıncı ile Lute, pazar gününden bu yana dört kez görüşmüş oldu. 

Öte yandan Lute, aynı şekilde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis ile de dört kez bir araya gelmişti. Lute ile Anastasiadis bugün de 11.30'da görüştü. 

BM Genel Sekreteri Guterres'in eylül ayı içerisinde Akıncı ve Anastasiadis ile görüşmesi öngörülüyor. Guterres'in iki liderle 3'lü görüşme yapma ihtimali de bulunuyor.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:50
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