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Muş'ta taşlı sopalı arazi kavgası! Yaralılar var

Muş'ta aralarında anlaşmazlık bulunan iki ailenin arazi tartışması sonrası çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:33
Muş'ta taşlı sopalı arazi kavgası! Yaralılar var

Muş'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Muratpaşa Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Ayhan ve Aktaş ailelerinin fertleri arasında sözlü tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği kavgada, her iki aileden 5 kişi yaralandı.

15 kişi gözaltına alındı

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı tespit edilen 15 kişi gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:33
  1. Muş
  2. arazi anlaşmazlığı
  3. Emniyet Müdürlüğü

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